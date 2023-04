Polet Muskove rakete že v ponedeljek?

V Boca Chici v Teksasu so za ponedeljek predvidene zapore cest ali za torek ali sredo. In zakaj nas to zanima? Zaradi razloga predvidenih zapor. Namreč, podjetje Elona Muska Spacex se pripravlja na izstrelitev najmogočnejše rakete v zgodovini.

V zadnjih dneh so na izstrelišču v Teksasu dvignili 120 metrov visoko raketo, sestavljeno iz zgornje stopnje, imenovane starship, in pogonske rakete super heavy, skupno ime za celotno plovilo je starship. Do zdaj je nekaj poletov (in bolj ali manj uspešnih pristankov) opravila le zgornja stopnja, super heavy so nekajkrat prižgali in pognali vseh 31 motorjev raptor, še nikoli pa ni poletela celotna raketa, s katero želi Musk potovati na Luno in naprej na Mars.

Pri podjetju so postavili tudi 146 metrov visok vzletno-pristajalni stolp. Medtem ko bo starship pristajal na tleh, želijo super heavy ujeti kar na samem stolpu. Pri tem testnem poletu ne bodo poskušali pristajati, so navedli na spletni strani. Po trenutnih napovedih je prvi možni datum izstrelitve 17. april, vse je odvisno od vladnih dovoljenj (in seveda vremena – napoved je dobra, sicer naj bi bila raketa povsem pripravljena). Trenutno se dovoljenje še čaka.

Starship FOTO: Spacex

Pri podjetju napovedujejo pravi spektakel: super heavy bo pognal starship v nebo, po ločitvi stopenj bo super heavy padel v Mehiški zaliv. Starship pa bo poskušal doseči orbitalno hitrost, nato bo obrnil in vstopil v atmosfero nad Tihim oceanom. Raketo bodo obrnili in jo nadzorovano vertikalno spustili v ocean, severno od Havajev. Namen poleta je predvsem testiranje vseh motorjev in drugih sistemov za vstop v orbito in nazaj v atmosfero ter pristajanje.