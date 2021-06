Pomagajo tako, da krepijo posameznika

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Kako na vaše raziskovanje vpliva koronavirus?

Zakaj imate radi znanost?

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenica?

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Dr. Tamara Rape Žiberna je socialna delavka, zaposlena kot asistentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer deluje v okviru Katedre za raziskovanje in organizacijo ter Centra za praktični študij.

Pripomoček, ki ga najpogosteje uporabljam, je računalnik, bi si pa želela, da bi lahko več časa kot instrument uporabljala sebe, na terenu, za zbiranje različnih podatkov z opazovanjem, spraševanjem, preizkušanjem različnih tehnik in podobno.Moje raziskovalno področje je socialno delo, zanimajo pa me predvsem organizacijske, raziskovalne teme ter praktično usposabljanje. V okviru doktorske disertacije sem se zadnjih nekaj let najbolj intenzivno ukvarjala s proučevanjem timskega dela na področju socialnega dela in raziskovala, kdaj takšno delovanje lahko podpira socialno delo ter kako lahko koncepti dela, razviti na področju socialnega dela, podpirajo izvajanje timskega dela.Koronavirus je močno vplival na možnosti raziskovanja v socialnem delu, saj to pogosto poteka v domačem okolju ljudi, v različnih organizacijah (npr. domovih za stare ljudi, centrih za socialno delo), v katere v času epidemije nismo mogli vstopati na ustaljene načine. Leto 2020 je tako zaznamovalo odkrivanje in preizkušanje novih pristopov, predvsem vezanih na uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.Ker mi omogoča precej kreativnosti, delo je zelo dinamično, hkrati pa tako prispevam znanje v bogato zakladnico, za boljši svet.Moje dosedanje delo je bilo sicer usmerjeno bolj v podporo razvoju znanosti za socialno delo v praksi in usposabljanju za socialno delo, kar, upam, pripomore h kakovostnejši izvedbi procesov pomoči. Širše pa bi morda lahko moje delo dodalo kak košček v mozaik zavedanja o tem, kako je res vsak posamez­nik pomemben, da smo soodvisni in »v istem čolnu«.Ko me je splet okoliščin, moje radovednosti in pripravljenosti na nove izzive pred več kot desetletjem na povabilo profesorja s Fakultete za socialno delo UL iz prakse socialnega dela usmeril v znanstvene vode.Zelo rada delam s študentkami in študenti, sicer pa sem v zasebnem življenju z družino in prijatelji rada aktivna v naravi, saj me ta pomirja in navdihuje. Sprostitev najdem tudi v ustvarjanju personaliziranih voščilnic, nakita in podobno, še posebno sta mi v veselje kreativna ponovna uporaba in odgovoren odnos do našega planeta.Menim, da je za vsakega strokovnjaka najpomembnejše, da je (so)človeku človek. Morda to zveni malo nenavadno, na neki način samoumevno, pa vendar je ta, na eni strani osebnostni, na drugi pa odnosni vidik znanstvenika lahko prezrt oziroma zanemarjen.Upam, da se bomo zavedeli (morda smo zaradi koronavirusa korak v to smer že naredili), da je človek ključen in da ga v odnosnem in čustvenem smislu npr. tehnologija ne more primerno nadomestiti.Verjetno ne, ker me vesolje ne zanima in privlači toliko kot ljudje.Premalo poznam to področje, da bi si upala staviti, se mi pa sonce zdi tisti vir, ki se ga splača imeti v mislih.Ker menim, da so slovenski znanstveniki prepogosto spregledani, bi se odločila za sodelavce in sodelavke s Fakultete za socialno delo UL ali za koga od drugih kolegic in kolegov, za katere vem, da bi bili, poleg tega da so vrhunski znanstveniki, tudi odlični sogovorniki. Na področju socialnega dela npr. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, na področju raziskovanja dr. Blaž Mesec, dr. Anuška Ferligoj in ne nazadnje moj mož, dr. Aleš Žiberna, na področju poslovnih ved dr. Miha Škerlavaj in še bi lahko naštevala. Navedeno pa seveda ne pomeni, da ne cenim predhodnikov in njihovega prispevka.Priporočam v branje revijo Socialno delo, ki je prosto dostopna tudi na spletu, in znanstvene monografije, ki jih izdaja Založba FSD.Socialno delo niso »uradi za socialne transferje«, kot se žal mnogokrat razume centre za socialno delo, pač pa je socialno delo znanost in stroka, ki se ukvarja s pomočjo na način krepitve moči posameznika, skupine in skupnosti, s čimer lahko soprispeva k boljšemu svetu (za vse). V socialnem delu imamo veliko znanja, izkušenj in sposobnosti, se nas pa premalo pozna in sliši.