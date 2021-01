Predsedniki ne jokajo

Trdovratni predsodki



Orodje republikancev

Od ameriških politikov se pričakuje, da podpirajo mačistično podobo močnega, vplivnega in neranljivega moškega. Raziskovalci z univerze Penn State so ugotovili, da bi s takšnimi stereotipi lahko razložili presenetljivo močno podporona predsedniških volitvah leta 2016 in v dneh pred volitvami leta 2020.Raziskava, ki jo je povzel britanski spletni portal Phys.org, je pokazala, da bi tako moški kot ženske, ki podpirajo stereotip moške prevlade, po katerem morajo biti moški močni, čustveno neomajni in neranljivi, pogosteje glasovali za Trumpa in imeli na splošno o njem pozitivno mnenje.V raziskavi je sodelovalo 2007 prostovoljcev, ki so odgovarjali na sedem sklopov vprašanj. Prvih šest sklopov je bilo namenjenih razkrivanju njihovih pogledov na pomen moškosti v družbi, na seksizem, homofobijo in ksenofobijo ter ugotavljanju, koliko zaupajo politikom oziroma vladi, anketiranci pa so razkrili tudi svojo politično pripadnost, ocenili Donalda Trumpa inter povedali, kako so glasovali na predsedniških volitvah leta 2016.V sedmem sklopu so udeleženci dobili še dodatna vprašanja o tem, koga bodo podprli na volitvah leta 2020, oceniti pa so morali Trumpa inRaziskovalci so ugotovili veliko korelacijo med percepcijo moške prevlade in podporo Donaldu Trumpu, pri tem spol, izobrazba, rasa in politična pripadnost niso odigrali bistvene vloge., raziskovalec na področju psihologije, ženskih študij in študij spola, je dejal, da ugotovitve, objavljene v zborniku Nacionalne akademije znanosti, kažejo na to, da bo morala ameriška družba, čeprav se zdi, da je že pripravljena na predsednico, najprej zavestno in aktivno zavrniti poglede na moško prevlado oziroma na hegemonsko moškost.»Hegemonska moškost je tako trdovratna, ker se niti ne zavedamo, da jo vzdržujemo z lastnimi stališči in vedenjem,« je dejal Schermerhorn. »Čeprav smo načelno zavrnili vse vrste diskriminacije in predsodkov, nam vzpon Donalda Trumpa leta 2016 kaže, da kot družba še nismo dovolj temeljito raziskali izvora in vzvodov naših predsodkov.«V ameriški politiki prevladujejo moški, zato se volilni strategi pri poudarjanju kandidatovih kompetenc večinoma osredotočajo na tradicionalne moške značilnosti.»Skozi vso zgodovino so ameriške volitve v resnici merjenje moči kandidatov,« je dejal Schermerhorn. »Od osemdesetih let to večinoma izkorišča republikanska stranka tako, da svojega kandidata predstavlja kot 'pravega moškega' in obenem feminizira celotno demokratsko stranko.«Theresa Vescio, ki se prav tako ukvarja s teorijami spola in ženskimi študijami, je dodala, da je bila lanska Trumpova kampanja naravnana prav po takšnem receptu; sam Trump je pogosto vzbujal pomisleke o moškosti političnih nasprotnikov in poudarjal svojo, žalil ženske in se predstavljal kot trden, neizprosen in uspešen poslovnež.»Ugotovili smo tudi, da so udeleženci raziskave, ki verjamejo v moško prevlado, bolj spolno in rasno pristranski ter bolj nagnjeni k homofobiji in islamofobiji,« je dejalaSchermerhorn je sklenil, da lahko rezultati raziskave pomagajo razložiti, kako se moški in ženske odzivajo na idealiziranje moških značilnosti. »Ker je hegemonska moškost tako zelo vpeta v družbene in politične institucije, ljudje takšno stanje sprejmejo kot koristno, čeprav v resnici ni.«