Preglov izum je omogočil vrsto odkritij

V nadaljevanju preberite:

O Preglovem življenju in znanstvenem prispevku, še posebej pa o njegovi napravi, je spregovoril kemik, akademik Branko Stanovnik, eden od dveh, ki sta pri nas prva proučevala in uporabljala Preglovo metodo (drugi je akademik Miha Tišler). Profesor Stanovnik je pol stoletja skrbel za laboratorij za organsko mikroanalizo in ves ta čas so tam delali po Preglovih metodah. Po Stanovnikovih besedah je Pregl, ki se je po študiju medicine zelo temeljito lotil še organske kemije, z leti vse bolj spoznaval omejenost tedanjih merilnih tehnik, ki niso omogočale dela z zelo majhnimi količinami vzorcev, na primer s hormoni. Preglovo prizadevanje, da reši ta problem, je pospešila, tako pravi Stanovnik, srečna okoliščina, da je obstajalo podjetje Kuhlmann iz Hamburga, kjer so že takrat izdelali tehtnico, ki je omogočala »do 20 gramov težke predmete stehtati na milijoninko grama natančno«. Stanovnik je opisal Preglov trud, ko je prepotoval vso Evropo in svoje kolege uspešno prepričal o prednosti novih merilnih metod. Nobelova nagrada je sledila nizu nagrad in priznanj, ki jih je prejel pred njo. Čeprav so njegovo napravo v zadnjih desetletjih zamenjale modernejše, te še vedno delajo po enakih principih.