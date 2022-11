Pri 19-ih izgubil nogo, zdaj bo morda šel v vesolje

Evropska vesoljska agencija je predstavila nabor novih kandidatov za poklic, o katerem sanja marsikateri otrok. Med bodočimi astronavti je tudi Britanec John McFall, ki je v mladosti po motoristični nesreči ostal brez desne noge.

Esa je lani prvič po letu 2008 objavila nov razpis za astronavte, izbrali so 16 moških in žensk, od tega pet kariernih astronavtov, torej zaposlili jih bodo pri Esi, enega parastronavta, ostali pa so v rezervni posadki. Izbor je izjemno zahteven, saj morajo prestati šest krogov pogovor in pregledov, pravo delo pa se šele prične, saj jih čaka zahtevno urjenje. Tokrat je vesoljska agencija prvič dala priložnost, da se na razpis prijavijo tudi osebe z delno invalidnostjo. Dobili so 257 prijav, izbran je bil 41-letni McFall. To še ni zagotovilo, da bo dejansko odpotoval v vesolje, pri Esi in Nasi želijo predvsem preveriti, ali je to sploh možno in kakšne tehnologije bi bile za to potrebne.

Četica izbrancev v družbi generalnega direktorja Ese Josefa Aschbacherja. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Ko je Esa objavila razpis za program o astronavtih z invalidnostjo in sem preveril razpisne pogoje, me je prav poklicalo, da se prijavim,« je povedal britanskim medijem. Prej sicer nikoli ni razmišljaj, da bi bil astronavt. John McFall se je pri 19-letih težko ponesrečil, ostal je brez noge, a se je znova naučil teči. Postal je navdušen športnik in zdravnik, specialist ortopedije, zdaj se uri za kirurga, so zapisali na spletni strani Ese. Leta 2008 je na para olimpijskih igrah osvojil bronasto medaljo v teku na 200 metrov.

»Pomembno nam je, da vključimo vse, ki jih vesolje navdušuje. Naredili smo prvi korak, da vpokličemo tudi ljudi s fizično invalidnostjo, upamo, da bodo nekega dne leteli na mednarodno vesoljsko postajo,« je poudaril David Parker, direktor Esinega programa za človeške in robotske odprave.

Sophie Adenot in Arnaud Prost (rezervni astronavt) in aktualni francoski astronavt Thomas Pesquet. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Kdo so izbrani karierni astronavti?

Za karierne astronavte je Esa izbrala Francozinjo Sophie Adenot, Španca Pabla Álvareza Fernándeza, Britanko Rosemary Coogan, Belgijca Raphaëla Liégeoisa in Švicarja Marca Siebra. Najprej bodo morali prestati 12-mesečno osnovno urjenje, nato bodo pripravljeni na program urejanja za delovanje na vesoljski postaji, potem, ko jim bodo dodelili odpravo, pa jih bodo naučili še specifična znanja glede na program odprave.

Francozinja Sophie Adenot, rojena leta 1982, je inženirka, za magisterij na bostonskem inštitutu za tehnologijo (MIT) je raziskovala, kako oblikovati treninge s centrifugo za astronavte. Leta 2005 se je pridružila francoskim letalskim silam in postala pilotka helikopterja, ima 3000 ur letenja na 22 različnih tipih helikopterjev. Pilotira tudi druga letala, je tudi izkušena padalka, poleg tega še potapljačica, uči pa tudi jogo.

Trojica Britancev: Meganne Christian je bila izbrana za rezervno astronavtko (levo), John McFall za parastronavta, in Rosemary Coogan za karierno astronavtko. FOTO: Joel Saget/AFP

Španec Pablo Álvarez Fernández (1988) je prav tako letalski inženir, zaposlen je bil pri Airbusu. Ko so tam sestavljali evropski rover ExoMars, je bila njegova naloga, da oblikuje radioizotopni grelnik.

Tudi Britanka Rosemary Coogan (1991) je že sodelovala v Esinih odpravah. Je namreč doktorica astronomije. V preteklosti je delala tudi za britansko mornarico, nato se je specializirala v podatkovni znanosti. V astronomiji so jo pritegnili podatki teleskopov o evoluciji galaksij. Kot raziskovalka na francoski vesoljski agenciji je sodelovala pri pripravi odprave Euclid in tudi pri analizi podatkov teleskopa James Webb. S francosko kolegico delita ljubezen do joge in drugih športov.

Marco Alain Sieber FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Raphaël Liégeois (1988) pa je Belgijec. Ima doktorat s področja nevroznanosti, razvijal je matematične modele o delovanju možganov, kasneje se je posvečal tudi vprašanjem, kako bi na slikah možganov zaznali znake nevrodegenerativnih bolezni. Tudi on je rad v zraku, je namreč balonarski pilot, pa tudi aktivni jadralec. Leta 2017 sta z ženo štiri mesece kolesarila od Singapurja do Belgije in na poti iskala poete.

Raphael Liegeois FOTO: Joel Saget/AFP

Marko Sieber (1989) pa je Švicar. Je travmatolog in kirurg ter član helikopterske posadke nujne pomoči, kot asistent dela na univerzi v Bernu. Je tudi instruktor padalstva, zna pa tudi pilotirati, tako kot preostali kandidati, je tudi on navdušen športnik.