Pri stotih biti mlad

V nadaljevanju preberite:

Staranje postaja osrednji demografski, s tem pa tudi družbeni in politični problem ne samo pri nas, temveč povsod v razvitem svetu. Problematiko obravnavajo iz različnih zornih kotov, znanost med drugim že dlje časa ugotavlja, kako bi staranje lahko upočasnila ali celo preprečila. Človeška civilizacija se staranju in smrti upira že od svojih začetkov.

»Če samo pogledamo stare epe, grško ali indijsko mitologijo in celo sveto pismo – vsi se ukvarjajo s koncem življenja in razmišljajo o tem, kako lepo bi bilo biti nesmrten, pa tudi o posmrtnem življenju. Ljudje so vedno iskali tako imenovani vodnjak življenja,« pravi prof. dr. Primož Rožman z zavoda za transfuzijsko medicino, ki se med drugim ukvarja z uporabo matičnih celic pri dolgoživosti.