Primimo se za denarnico, dokler jo še imamo

V prihajajočih letih bodo digitalne valute, kot sta morebitni digitalni evro in že realni digitalni juan, postale realnost. Na Bahamih, rajskem arhipelagu v Karibskem morju, so lani prvi na svetu naredili odločen korak k nacionalni digitalni valuti. Sand oziroma peščeni dolar je poskusno izdala tamkajšnja centralna banka, njegov namen pa je bil prebivalce navaditi na brezgotovinsko plačevanje prek aplikacije na mobilnih napravah.



Druge države, zlasti tiste najbolj napredne, so eksperiment opazovale z zanimanjem. Drži, da je velik del denarja digitaliziran že desetletja. Govorimo o sredstvih na bančnih računih in transakcijah, ki potekajo prek njih. Toda ta zadnji trend pomeni digitalizacijo vsega denarja v obtoku, tudi gotovine. Prav tako imamo že kakih sedemdeset let na voljo kreditne kartice, tu so še storitve, kot je paypal, ki pa so spet le digitalna oblika realne valute v ozadju.