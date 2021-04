Prvi geosinhroni in geostacionarni satelit

Izstrelitev: 26. julija 1963

Masa z gorivom: 68 kg

Premer: 71 cm

Višina orbite: 35.900 km

Geosinhrona orbita je orbita okoli Zemlje z orbitalnim obdobjem enega zvezdnega dne (23 ur in 56 minut), ampak z naklonom tira glede na ekvator. Geostacionarna orbita je poseben primer geosinhrone orbite, postavljena je namreč tik nad ekvatorjem (naklon tira je enako nič stopinj).

Nasa je v začetku 60. let prejšnjega stoletja začela razvijati nove komunikacijske satelite, ki jih je predvidel slovenski inženir Herman Potočnik Noordung, in sicer geosinhrone satelite z orbito 35.900 kilometrov nad tlemi. Na tej višini je hitrost satelita enaka hitrosti vrtenja Zemlje, kar omogoči, da je satelit stabilen nad določeno točko Zemlje in je v takem položaju odličen za komunikacijske povezave.Najprej je 14. februarja 1963 poletel Syncom 1, ki pa je prenehal oddajati signal, nekaj sekund preden je dosegel predvideno orbito. Sledil je Syncom 2, ki je tako prvi geosinhroni komunikacijski satelit, leto pozneje je poletel še satelit s številko tri, ki pa je postal prvi geostacionarni satelit. Prek satelita so v Ameriki prenašali olimpijske igre v Tokiu leta 1964.Šlo je za predhodnike prvih komercialnih komunikacijskih satelitov Intelsat.Satelite Syncom so izdelali v podjetju Hughes Space and Communications, ki ga je nato leta 2000 prevzel Boeing. Vsi trije so bili valjaste oblike, s premerom 71 centimetrov, glavno telo je bilo visoko 39 centimetrov, z anteno in izpušno šobo pa je satelit v višino meril 64 centimetrov. Skupaj z gorivom je imel maso 68 kilogramov.Syncom 2 so izstrelili iz Cape Canaverala 26. julija 1963, čez šest ur so ga parkirali v orbito od 34.100 do 36.330 kilometrov visoko, nato so ga v naslednjih dveh tednih s prižigi motorjev utirili v geosinhrono orbito z naklonom tira 33 stopinj. Delovati je začel 16. avgusta in izkazalo se je, da je geosinhrona orbita še kako primerna za komunikacijske satelite. Čeprav je bil satelit dokaj preprost, so uspešno prenesli glasovna, tekstovna in podatkovna sporočila med zemeljsko postajo v Lakehurstu v New Jerseyju in ladjo USNS Kingsport, ki je takrat plula ob obali Afrike. Prek satelita sta se 23. avgusta 1963 tudi poklicala ameriški predsednik John F. Kennedy in nigerijski premier Abubakar Baleva, ki so ga povabili na ladjo Kingsport, takrat zasidrano v Lagosu. Iz Lakehursta so prav tako prenašali televizijske signale na zemeljsko postajo v Andoverju v Mainu.Naslednje leto, 16. avgusta 1964, so v geostacionarno orbito poslali Syncom 3. Ko je Nasa preizkusila tehnologijo, je oba satelita predala obrambnemu ministrstvu in Syncom 3 so uporabljali za komuniciranje med vietnamsko vojno.