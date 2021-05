Ameriški astronavti Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins in japonski astronavt Soiči Noguči so se po pol leta vrnili iz vesolja. FOTO: NASA/AFP

FOTO: NASA/AFP

Astronavtiinso se po 167 dneh poslovili od mednarodne vesoljske postaje, se namestili v Spacexovo kapsulo dragon Resilience in odpotovali proti Zemlji.Dragon je srečno pljusknil v morje v Mehiškem zalivu ob obali Floride. To je prvi nočni vodni pristanek za astronavte po letu 1968, ko so 27. decembra 1968 v vodi pristali astronavti odprave Apollo 8in, ki je bila odprava, ki je zaokrožila okoli Lune.V morju so že čakale Spacexove ladje in ekipe, da potegnejo kapsulo na suho.Tako se je uspešno končala prva operativna odprava za novo kapsulo za prevoz astronavtov, ki so jo oblikovali in izdelali pri zasebnem podjetjuVrnitev astronavtov je bila sprva načrtovana že na zadnji dan aprila, a je bilo preslabo vreme oziroma vetrovi so bili nad morjem premočni. Kapsula je na Zemljo poleg astronavtov pripeljala tudi različne eksperimente, ki so jih izvajali v breztežnostnem prostoru, so še navedli pri Nasi.Dragon je prva kapsula za človeško posadko (v vodi sicer pristajajo tudi tovorni dragoni, ki se vračajo z mednarodne postaje) po dolgih letih, ki znova pristaja v vodi. Pred tem se je zadnji vodni pristanek za Nasine astronavte zgodil julija 1975 ob koncu odprave Apollo-Sojuz. Oktobra 1976 je v vodi - na delno zamrznjenem jezeru Tengiz - pristala tudi sovjetska kapsula sojuz, kar sicer ni bilo načrtovano. Zaradi okvare kapsule se kapsula namreč ni spojila s postajo Saljut in se je predčasno vrnila na Zemljo.Nasa je nato za prevoze astronavtov uporabljala raketoplane, prvi je poletel 12. aprila 1981, ki so vzletali kot rakete, pristajali pa kot letala. Po koncu uporabe teh plovil, je bila za prevoz posadke primerna le ruska kapsula sojuz, ki se na Zemljo vrača v puščavi v Kazahstanu. Nasa medtem čaka na še eno kapsulo, Boeingov Starliner, ki pa bo prav tako pristajal na trdnih tleh.