Raketna sestavljanka dobiva obliko

Nasini inženirji so v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi končali sestavljanje obeh stranskih potisnikov, ki bosta pripeta na glavno raketno stopnjo velikanskega vesoljskega pogonskega sistema SLS. S petimi žerjavi so delavci zlagali deset segmentov potisnika enega vrh drugega.Prvi del velike sestavljanke so položili 21. novembra, zadnji del, konico, pa 2. marca. Preden v dvorano pripeljejo glavni del, bodo inženirji potisnika opremili še z električno napeljavo in motorji ter opravili preizkus posameznih sistemov. Ko bo prvič sestavljena, bo SLS najmočnejša raketa v zgodovini, za približno 15 odstotkov močnejša od saturna V. Z njo se bo lahko primerjal samo še falcon super heavy, ki ga podjetje Spacex razvija za polete svoje rakete starship do Marsa in dlje.Stranska potisnika, ki sta zelo podobna tistim, ki so poganjali upokojene space shuttle, bosta prispevala tri četrt skupne moči SLS in bosta ob vzletu vsako sekundo porabila šest ton goriva. Raketni sistem je temeljni pogoj za ameriške načrte ponovnega osvajanja Lune in nato globljega vesolja, Nasa pa se že ves čas razvoja spopada s kritikami zaradi naraščajočih stroškov, počasnega napredka in uporabe stare tehnologije.