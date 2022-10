Muoni in skrivne sobane v piramidah

V nadaljevanju preberite:

V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je Luis Walter Alvarez dobil idejo, da bi z muoni kartiral notranjost piramid v Gizi. Muografija, kot pravimo uporabi relativističnih delcev z neba za slikanje velikih in nedostopnih območij, z razvojem detektorjev delcev postaja vse pomembnejša. Med drugim se uporablja za iskanje podzemnih jezer, kukanje v ognjeniška žrela in orkane ter opazovanje jedrskih reaktorjev.

Zemljino atmosfero vseskozi bombardirajo nabiti delci iz vesolja. Kozmične delce, kot jim tudi rečemo, do velikih hitrosti pospešujejo Sonce in ostanki eksplozij supernov. Po dolgem in zavitem potovanju med zvezdami se delci zaletijo v molekule zraka, pri čemer ustvarijo cel kup novih delcev. V verižni reakciji nastanejo tudi muoni, delci, podobni elektronom, a z okoli dvestokrat večjo maso. Muoni neprestano dežujejo na površje Zemlje – v povprečju skozi vašo dlan vsako sekundo potuje eden.