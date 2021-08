Resnica in miti o ivermektinu

V nadaljevanju preberite:

Ivermektin – čudežno, a prepovedano zdravilo proti covidu? Počasi in previdno. Gre za antiparazitsko zdravilo, ki ga preizkušajo, ali bi se lahko kosalo tudi s koronavirusom. Poteka cela vrsta študij, vendar nobena (še) ni nedvoumno pokazala njegove učinkovitosti. Nekatere, ki so ga kovale v nebo, so se celo izkazale za vsaj dvomljive kakovosti, če že niso bile (namenoma) potvorjene.



»Vsa zdravila, pri katerih je nevarnost prekoračitve odmerka prevelika ali bi se napačno uporabljala po samodiagnozi, so vedno dostopna le na recept, torej po presoji zdravnika. Preventivno zdravljenje po lastni presoji bi vodilo do kopice resnih neželenih učinkov. Tako bi v bolnišnicah imeli bolnike, ki bi jih zdravili proti covidu-19, in tudi bolnike, ki bi jih zdravili zaradi neželenih učinkov prekoračitvenih odmerkov ivermektina,« opozori prof. dr. Borut Štrukelj.



Prof. dr. Matjaž Zwitter, zagovornik ivermektina, poudari, da nikakor ni proti cepljenju, ravno nasprotno. »Odločno zagovarjam cepljenje. Za revijo Isis sva skupaj s Klavdijem Novakom, odvetnikom družbe Čeferin, napisala članek, v katerem meniva, da bi moralo biti cepljenje za nekatere poklice, na primer za zdravstvene delavce, že po sedanji delovnopravni zakonodaji obvezno. Nedopustno je, da bi necepljen zdravstveni delavec zaradi svoje trmoglavosti okužil bolnika! Enako velja tudi za druge javne poklice, na primer učitelje.«