Rob vesolja se jim je izmaknil

Vesoljsko letalo se odcepi z matičnega plovila, ko to doseže višino okoli 15 kilometrov. FOTO: Gene Blevins Reuters

Težave pri zagonu motorja

Luksuzna notranjost vesoljskega plovila. FOTO: Virgin Galactic



Turisti že čakajo

Pri vesoljskem turističnem podjetju Virgin Galactic so napovedovali, da bodo prihodnje leto s svojim vesoljskim letalom prvim premožnim pogumnežem že omogočili nepozabno izkušnjo. A pandemija je prekrižala številne načrte, pred dnevi pa jim tudi ni uspel tretji testni polet, saj se niso vključili motorji vesoljskega letala VSS Unity., predsednik uprave, sicer vztraja, da se bodo držali načrtovanega programa, a bolj verjetno se zdi, da ga bodo morali prilagoditi.Minuli konec tedna so brez navzoče javnosti in medijev iz hangarja na novem sedežu podjetja v Novi Mehiki prvič privlekli ogromno transportno letalo VMS Eve, na katerega je pripeto vesoljsko letalo VSS Unity.Transportni del plovila se dvigne na višino 15 kilometrov, tam se VSS Unity odcepi, vključi motorje in se požene do roba vesolja. To se po standardu ameriške vojske in Nase začne pri 80 kilometrih, sicer pa večinoma velja, da je meja na višini 100 kilometrov ob tako imenovani Karmanovi črti. Potem motorji ugasnejo, sledi nekaj minut breztežnosti, nato pa povratek v atmosfero in pristanek na pristajalni stezi.A med preizkusom VSS Unity je bilo videti, da je motor takoj po vžigu ugasnil. Prenosa dogajanja podjetje ni pripravilo, ga pa je spletni portal NASASpaceFlight.com. Pri podjetju so po prvih analizah pojasnili, da je računalnik na krovu letala, ki nadzoruje pogonski sistem, izgubil povezavo, zato sta sledila protokol za primer nesreče in ustavitev zagona raketnih motorjev. Piloti in podporno osebje so izurjeni za takšno situacijo in letalo sta nekdanji Nasin astronavtin pilotbrez težav pripeljala na trdna tla.Colglazier je poudaril, kako dobro je poskrbljeno za varnost, ki je za turistično vesoljsko podjetje izrednega pomena. To je bil tretji test za Unity, prvega, ko so tudi prvič dosegli vesolje, so opravili konec leta 2018, drugega v začetku 2019. Tokratni preizkus bi moral biti prvi od treh, po katerih bi začeli izvajati turistična potovanja. V začetku prihodnjega leta so nameravali poleteti s polno potniško kabino, nato pa bi se do vesolja odpeljal ustanovitelj podjetja. Za zdaj še ni znano, ali jim bo uspelo slediti začrtani časovnici.Tokratni polet je bil prvi iz novega vesoljskega središča v Novi Mehiki, od koder bodo tudi izvajali turistične polete. Na te je prijavljenih že okoli 600 potnikov, ki so plačali 250.000 dolarjev. Vesoljsko letalo sprejme šest potnikov in dva pilota. Ima 12 okroglih oken, pri vsakem sedežu so zasloni za sprem­ljanje podatkov o letu, kabina pa je opremljena tudi z ogledali, v katerih bodo potniki lahko med lebden­jem občudovali same sebe.