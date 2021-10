Ruska igralka in režiser odpotovala v vesolje

Julia Peresild bo igrala zdravnico, ki jo pošljejo v vesolje reševati življenje kozmonavta. FOTO: Russian Space Agency Roscosmos/AFP

Sojuz je poletel z vzletišča v Bajkonurju v Kazahstanu. FOTO: Russian Space Agency Roscosmos/AFP

William Shatner, igralec, ki se nam je v spomin vtisnil kot kapitan Kirk v znastvenoftantastični seriji Star Trek, bo tudi v resničnem življenju poletel v vesolje. Milijarder Jeff Bezos je potrdil, da bo 90-letni igralec v vesolje z raketo podjetja Blue Origin poletel 12. oktobra. »O vesolju poslušam že leta. Zdaj bom zagrabil priložnost in ga videl tudi sam. Kakšen čudež,« je poudaril igralec, ki bo postal najstarejši človek v vesolju. To bo za Bezosovo raketo New Shepard drugi turistični polet s posadko, potem ko je julija Bezos poletel v spremstvu brata, 82-letne Wally Funk in 18-letnega študenta Oliverja Daemena. Tudi ta polet bo trajal okoli deset minut, raketa se bo dvignila okoli sto kilometrov visoko.

Ruska vesoljska agencija bo znova dosegla mejnik – v vesolju bodo prvi posneli film: danes so na mednarodno vesoljsko postajo poleg kozmonavtaodpotovala režiserin igralka, ustvarjalca filma Izziv.Številni filmi so postavljeni na vesoljske postaje: Gravitacija, Sledi življenja, Saljut 7, a te filme so snemali v maketah, tokrat pa bo snemanje potekalo na resnični mednarodni vesoljski postaji okoli 400 kilometrov nad našimi glavami.Scenarij za film Izziv govori o zdravnici, ki jo pošljejo na vesoljsko postajo, da reši življenje kozmonavta. Tako je Rusija prehitela Hollywood, za snemanje filmskih prizorov v vesolju se je z Naso namreč dogovarjal igralec, a za zdaj ni jasno, kdaj bo, če bo, odpotoval v vesolje.Ruska filmska ekipa upa, da bodo lahko ustvarili realistično lebdenje v breztežnosti, hkrati pa da bodo na obrazu igralke kamere posnele nezaigrana čustva ob njenem pogledu na Zemljo iz vesolja. Režiser in igralka bosta na ruskem delu postaje bivala deset dni, na Zemljo se bosta vrnila z drugim sojuzom v spremstvu, ki je bil na postaji od aprila. Kozmonavt Škaplerov bo na postaji ostal še nekaj mesecev.Igralka in režiser sta morala opraviti kratko urjenje in prestati vse zdravniške preglede, da so jima v Gagarinovem centru za kozmonavte odobrili polet. 37-letno igralko so izbrali spomladi na avdiciji, pilotskega znanja nima. Peresildova je sicer precej znana ruska igralka, leta je bila članica Gledališča Malaja Bronaja v Moskvi.»Ni me strah,« je na nedavni novinarski konferenci povedala igralka, ki se bo morala na postaji znajti brez obsežne ekipe. Naličiti se bo morala sama, na postaji ne bo posebne osvetlitve. Delala bo s profesionalci z drugega področja – njeni soigralci v manjših vlogah bodo na postaji kar kozmonavti. Kot je pojasnil režiser Šipenko, bodo v filmu prikazovali vesolje skozi oči navadnih ljudi, v tem primeru zdravnice.Da ne bo pomote, (filmske) kamere so spremljevalke astronavtov in kozmonavtov tako rekoč od začetka vesoljske dobe: o podvigih v vesolju so posneli že zajetno število dokumentarnih filmov, tudi astronavti snemajo dogodivščine na postaji, v času apollov so s kamerami dokumentirali dogajanje na Luni, zdaj lahko vse izstrelitve ali vesoljske sprehode spremljamo v živo. Videli smo tudi že nekaj poskusov snemanja zaigranih prizorov,, ki je leta 2008 poletel v vesolje kot turist, je posnel sedemminutni film Apogej strahu (Apogee of Fear), v katerem igrajo pravi astronavti in kozmonavti, navaja New York Times. V primeru ruskega filma Izziv pa gre za celovečerec, režiser in igralka pa sta v vesolje odpotovala izključno zaradi snemanja.Ko smo pri dokumentarni produkciji, Netflix je podrobno spremljal in posnel serijo o odpravi Inspiration 4, ko so se v orbito z dragonom podaliin. Poleteli so više, kot je postaja, in tri dni uživali v spektakularnem pogledu na naš planet. Mednarodna vesoljska postaja bo v prihodnjih mesecih sprejela še kar nekaj neprofesionalnih astronavtov oziroma turistov.Že decembra bosta s sojuzom pripotovala japonski milijarder, ki čez dve leti sicer pripravlja polet okoli Lune s Spacexovo raketo starship, ki je še v gradnji, in videoproducent. Na sojuzu ju bo spremljal kozmonavt. Februarja prihodnje leto pa bo Spacexov dragon na postajo pripeljal tri bogataše: Izraelca, Američanain Kanadčana. Odpravo bo vodil nekdanji Nasin astronavt