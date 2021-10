S poleti do boljšega napovedovanja orkanov

V nadaljevanju preberite:

Slovenska mini ekipa z ultralahkim letalom je septembra v mednarodnem raziskovalnem projektu opravljala meritve delcev v zraku, ob boku velikanov, kot sta ameriška in evropska vesoljska agencija, Nasa in Esa. Med drugim je bil namen projekta kalibracija meteorološkega satelita Aeolus, da bo lažje prepoznal puščavski pesek in druge delce v zraku ter prej opozoril na možnost nastanka orkanov. Matevž Lenarčič in dr. Griša Močnik sta opravila enajst raziskovalnih poletov v zahtevnih razmerah, v slabi vidljivosti, nad odprtim morjem, ob močnih turbulencah pri vzletih in pristankih na letališču Cesarie Evore, skritem med ostrimi vulkanskimi vršaci otoka Sao Vicente.

Meritve vetra nad območji, kjer meritev sicer ni, bodo močno prispevale k večji napovedni moči vremenskih modelov, uporabnih za vremenske napovedi na globalni in regionalni ravni. Tudi podatke satelitov bodo bolje prepoznali, kar pomeni zgodnejše opozarjanje na verjetnost večjih orkanov.