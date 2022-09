S tehnologijo nad nesnago modne industrije

V nadaljevanju preberite:

Lui Iarocheski je vodja digitalnih inovacij pri PlatformE, platformi, ki modni industriji ponuja možnost proizvodnje na zahtevo (MOD), uporabo trgovskih digitalnih žetonov (MTO) in množico izkušenj v digitalnem svetu. Z njimi že sodeluje nekaj največjih modnih hiš, kot so LVMH, Dior, Gucci in Kering. Je tudi glavni informacijski arhitekt pri Valaclavi, kibernetsko-fizični blagovni znamki, rojeni v kontekstu web3, ki uporablja tako imenovane nezamenljive žetone (NTF). Je eden od začetnikov oblikovanja modnih tekstilnih izdelkov v 3D-obliki in velik zagovornik vpeljave inovativnih in trajnostnih praks v modno industrijo. Kmalu po predstavitvi njegove virtualne kolekcije leta 2016 so ga začeli vabiti k sodelovanju tudi drugi proizvajalci, postal je reden gost konferenc. »Zanimanja je veliko, saj gre za velik prihranek že pri porabi materialov ob idejnem krojenju, prav tako se skrajša čas od oblikovanja izdelka do začetka prodaje.« Zdaj že kar nekaj časa vodi oddelke za inovacije pri podjetju Farfetch, eni največjih spletnih trgovin z luksuznimi blagovnimi znamkami na svetu, oziroma njihovi PlatformE. Največjim blagovnim znamkam pomagajo pri uvedbi tehnologij, ki skrajšujejo dobavne verige, optimizirajo proizvodne procese in inovirajo načine interakcije s potrošniki.