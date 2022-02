Samomor v Sloveniji in svetu

V nadaljevanju preberite:

Delo, ki vsebuje razprave 47 vodilnih slovenskih strokovnjakov različnih specialnosti in strok, predstavlja najpomembnejša dognanja s področja suicidologije v svetu in pri nas. Zelo pomembne so postvencijske aktivnosti v šolskem okolju, ki so namenjene sošolcem, vrstnikom, učiteljem ter staršem učencev in dijakov, katerih prijatelj je umrl zaradi samomora.

Ob tem strokovnjaki opozarjajo na vpliv medijev na samomorilno vedenje. Več raziskav je namreč pokazalo, da so neustrezni načini poročanja o samomoru povezani s povečanjem samomorilnega vedenja v populaciji zaradi učinka posnemanja, medtem ko ima primeren način poročanja lahko tudi preventivni učinek.