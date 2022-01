Satelit za visokoenergijske izbruhe

Granat, prvotno Astron 2, je bil sovjetski teleskop za rentgenske in gama žarke, kar pomeni, da je raziskoval visokoenergijske galaktične in ekstragalaktične izbruhe. Osrednji valjasti del vesoljskega observatorija so v vesoljskem podjetju Lavočkin izdelali po podobi in funkcionalnosti plovil Venera in Vega, pri izdelavi so takratni Sovjetski zvezi pomagale še Francija, Danska in Bolgarija.

Glavni izmed sedmih znanstvenih instrumentov je bil francoski teleskop za zaznavanje gama in rentgenskih žarkov. Teleskop je opazoval visokoenergijske vire v samem galaktičnem središču, s pomočjo rentgenskih izbruhov je odkril več kandidatk za črne luknje in nevtronske zvezde. Načrtovali so, da bo deloval 18 mesecev, a je v zelo ekscentrični orbiti preživel skoraj devet let.