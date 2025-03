Semena, alge, glive in DNK v vesolje in nazaj

V nadaljevanju preberite:

Letos poleti naj bi v orbito poletela raketa falcon 9 in s sabo odnesla kapsulo Nyx s tisoči vzorcev v biološkem inkubatorju, ki ga je razvilo madžarsko-slovensko podjetje Genesis. Pri projektu, v katerem bodo preučevali, kako se rastline in drugi biološki materiali obnašajo po izpostavljenosti večjemu številu nabitih delcev, ki so odgovorni tudi za severni sij, sodeluje več slovenskih in madžarskih ustanov in podjetij.

To je velik preskok od prvega projekta Mayasat 1, ko se kapsula ni mogla sama vrniti na Zemljo, pravi Bence Mátjás, ob Petri Knaus srce projekta. V futuristični viziji je ta del raziskav in priprave podlag za prvo naselbino na Marsu, v praksi pa gre za razvoj ključnih delov vesoljskih odprav, s katerimi Evropa zaostaja, in za preizkus, kako biološke snovi prenesejo ekstremne razmere, vključno z radiacijo.

Kaj vse bodo poslali v vesolje? Zakaj Mars? Smo dovolj pripravljeni na tak projekt?