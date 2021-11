Slovenski znanstveniki pri raziskavah osnovnih gradnikov vesolja

Institut »Jožef Stefan« in Univerza v Ljubljani sta danes s centroma GSI/FAIR podpisala dogovor in se pridružila programu FAIR GET_INvolved s širokom naborom možnosti raziskovanja. Danes je namreč potekala spletna delavnica »Dan FAIR v Sloveniji – Znanost sreča podjetništvo«, na kateri so se srečali predstavniki centra FAIR - to bo eden največjih pospeševalnikov za temeljne raziskave na svetu.

Gre za laboratorij, ki ga gradijo v Darmstadtu v Nemčiji, v katerem bodo proizvajali in raziskovali snov, ki običajno obstaja le v globini vesolja. Okoli 3.000 znanstvenikov iz več kot 50. držav bo tako dobilo vpogled v strukturo snovi in evolucijo vesolja od velikega poka pa do danes. Poleg sodelavcev Instituta »Jožef Stefan« (IJS) pri projektu sodelujejo še predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Tehnodrom d.o.o. z vodilnimi podjetji Cosylab in Instrumentation Technologies, saj bo imel FAIR poleg spodbujanja znanstvenih raziskav pomembno vlogo tudi pri rasti visokotehnološke industrije.

Podrobneje bomo o centru FAIR pisali v četrtkovi prilogi Dela Znanost.

Center za raziskave z ioni in antiprotoni FAIR nastaja ob že uveljavljenem laboratoriju za raziskave s težkimi ioni GSI in bo namenjen študiju osnovnih gradnikov snovi in razvoja vesolja. V zvezdah, med eksplozijami in trki zvezd je snov izpostavljena ekstremnim pogojem, kot so visoke temperature in tlaki. FAIR bo omogočil raziskovalcem, da ustvarijo takšne pogoje v laboratoriju z obstreljevanjem majhnih vzorcev snovi (tarče) z zelo hitrimi delci. Ti trki bodo za kratke časovne intervale v snovi povzročili omenjene ekstremne kozmične pogoje in raziskovalcem odstrli tančice v razumevanju dogajanja v vesolju, so sporočili z IJS.

V projekt izgradnje te velike mednarodne raziskovalne infrastrukture so poleg Slovenije vključene še Finska, Francija, Indija, Nemčija (gostiteljica), Poljska, Romunija, Rusija, Švedska, Združeno kraljestvo (pridruženi partner) in Češka (aspirativni partner). Države članice zagotavljajo tehnično in znanstveno ekspertizo, upravljajo in načrtujejo razvoj centra in sodelujejo pri konstrukciji finančno ter s t. i. stvarnimi prispevki (kontrolni sistemi, diagnostika pospeševalnikov,…). Z Instituta »Jožef Stefan« sodelujejo raziskovalci Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij in številni študentje.