Sonce na Zemlji

V nadaljevanju preberite:

Konec maja je kitajski fuzijski reaktor EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) dosegel svetovni rekord, ko je plazmo pri temperaturi 120 milijonov stopinj Celzija vzdrževal 101 sekundo, pri 160 milijonih stopinj pa 20 sekund. Da je bilo za nekaj sekund v kraju Hefej desetkrat bolj vroče kot v središču Sonca, ni zgolj akademski dosežek, temveč velik korak do obvladovanja fuzije.



Razvoj človeške civilizacije sovpada z dostopnostjo energije. Kvalitativni preskoki so se zgodili, ko smo se osvobodili človeškega dela in vpregli živali, kasneje pa reke, paro, les, fosilna goriva, sonce in veter. Zgodovina civilizacije je tudi zgodba o boju za vire.

Viri so različni, od energije do rud in vode, a s tehnološkim optimizmom se vsi poenostavijo v dostopnost energije. Z neomejenimi količinami energije bi pitno vodo pridobivali iz morja, umazano kopensko vodo bi elektrolizirali v gorivo vodik, ki gori nazaj v čisto vodo, redke kovine bi pridobivali v pospeševalnikih delcev, CO2 iz ozračja bi pretvarjali v ogljično nevtralna goriva, hrano bi gojili v dvoranah z nadzorovanimi razmerami ...



Za praktično fuzijo fiziki že pol stoletja obljubljajo, da bo nared v naslednjem desetletju. Zdi se, da imajo naposled prav.