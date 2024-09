Pristanek Starlinerja: »Prav zares brezhiben in čudovit spust«

Zadnje poglavje testnega poleta Boeingovega vesoljskega plovila starliner s posadko se je sklenilo z uspešnim pristankom na vojaškem območju White Sands v Novi Mehiki ob minuto čez šesto uro zjutraj po srednjeevropskem času.

To je bil prvi polet plovila s posadko. Petega junija sta bila na krovu astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams, a med poletom do mednarodne vesoljske postaje so zazanavali puščanje helija, ki je plin, pomemben za prižig motorjev. Še bolj skrbi vzbujajoče pa so bile težave s potisniki, ki niso delovali, ob zaporednih prižigih so se pregrevali. Kljub težavam je starliner uspešno prispel do postaje, tam bi moral ostati do deset dni, a so zaradi omenjenih težav premikali odhod s postaje. Več tednov so analizirali podatke in testrirali plovilo v orbiti, pa tudi njegovega dvojčka na tleh. Glavno vprašanje je bilo, ali je plovilo dovolj varno, da na trdna tla pripelje tudi posadko.

Starliner pristaja na trdnih tleh. FOTO: Agustin Paullier/AFP

Nasa je na koncu odločila, da ni in Williamsova in Wilmore sta ostala na postaji – tam bosta do februarja, nato pa se bosta vrnila z dragonom. Starliner pa se je včeraj pozno zvečer po srednjeevropskem času odcepil od postaje, nekaj bojazni je bilo, da bi se lahko že tu zapletlo, drugo vprašanje je bilo, kako bo tekel manever za vnovičen vstop v atmosfero.

Pri Nasi (in Boeingu) so menili, da večjih težav ne bo in jih tudi ni bilo. Odmikanje od postaje je plovilo opravilo z uporabo sprednjih potisnikov na samem plovilu - eden od teh motorjev je sicer prav tako odpovedal, a to ni pomenilo katastrofe za nadaljevanje poleta. Za približevanje postaji v prvi fazi testnega poleta so uporabljali motorje na servisnem modulu. Tega je plovilo odvrglo sredi povratka, prav zato so v minulih tednih želeli kar se da veliko testov opraviti na tem modulu, da bi razumeli, kaj se je dogajalo in kaj povzročalo težave.

Plovilo je uspešno opravilo tudi z najtežjim delom povratka, to je hitrim spuščanjem skozi atmosfero, ko se zunanja stran plovila močno segreje, prav tako so se pravočasno in ustrezno odprla padala in starliner je nežno pristal sredi ameriške puščave.

»Prav zares brezhiben in čudovit spust,« je po pristanku pokomentiral Boeingov predstavnik.

»Veseli smo, da se je starliner varno vrnil domov. To je bil za Naso pomemben testni polet, ki nas je pripravil na prihodnje odprave tega plovila. Pridobili smo veliko dragocenega znanja, ki nam bo omogočilo dolgoročni uspeh. Celotno ekipo želim pohvaliti za trdo delo in predanost v zadnjih treh mesecih,« je poudaril Steve Stich, vodja Nasinega programa za komercialno posadko.

Novinarska konferenca po uspešnem pristanku:

Boeing je leta 2014 prejel 4,2 milijarde dolarjev Nasinih sredstev za razvoj plovila, Spacexu pa je Nasa podelila 2,6 milijarde evrov za razvoj dragona. SpaceX je nalogo uspešno opravil leta 2020 s prvim poletom posadke, ki je bil podlaga za certificiranje plovila. Dragon tako zdaj redno leti s posadkami na mednarodno vesoljsko postajo, pa tudi v orbito z zasebnimi posadkami.

Starliner med odhodom s postaje. FOTO: Nasa/AFP

Boeingu pa se je zapletlo že na prvem testnem poletu brez posadke do postaje konec leta 2019, ko se je zaradi programske napake starliner utiril v prenizko tirnico in srečanje s postajo ni bilo mogoče. Zaradi nadaljnjih zapletov in še pandemije so ta testni polet ponovili šele maja 2022, polet je tekel optimalno. Boeing ima z razvojem plovila vseskozi velike težave in je že »v minusu«, za razvoj so morali nameniti najmanj 1,5 milijarde lastnih sredstev.

Po današnjem pristanku bo sledila natančna analiza, kaj je šlo narobe. Nasa se plovilu ni odpovedala, saj želi, da bi imela dve operativni plovili za prevoz posadke. Dolga leta je bila namreč odvisna od Rusov, potem ko so upokojili raketoplane.