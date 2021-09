Štirje zasebni astronavti v orbiti

Jared Isaacman je izkušen pilot. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Na izstrelitvi je bil tudi ustanovitelj podjetja Elon Musk.

Odpravo so podrobneje dokumentirali pri Netflixu, kjer je že na voljo nekaj epizod, kako je potekalo urjenje.

Komercializacija vesolja

FOTO: Steve Nesius/Reuters

S Floride so sredi noči po srednjeevropskem času v vesolje poleteli štirje zasebniki in naslednje tri dni bodo preživeli v orbiti. To je nov mejnik v vesoljskem turizmu, potem ko sta v vesolje letos poleti za nekaj minut poletela bogataša Richard Branson in Jeff Bezos.Odpravo zasebnikov s Spacexovo kapsulo dragon na raketo falcon je plačal bogataš, preostale tri sedeže je odstopil Hin. S tehnologijo in vesoljskimi poleti so se spoznavali zadnjega pol leta, kar je v primerjavi s profesionalnimi astronavti le drobec časa, je pa dragon popolnoma avtonomno plovilo, vseskozi bo pod nadzorom Spacexovega centra. V vesolju so se parkirali v orbito 585 kilometrov visoko, to je okoli 150 kilometrov višje od Mednarodne vesoljske postaje, približno na tej višini pluje Hubble. Trenutno se predvideva, da bo vodni pristanek sledil v soboto ali v nedeljo, odvisno od vremena, sicer pa imajo na krovu zalog za en teden.Poveljnik plovila je 38-letni Isaacman, ki je obogatel s sistemi za plačevanje s karticami. S poletom želi opozoriti na vrednote, kot so velikodušnost in upanje.Glavni namen odprave imenovane Inspiration 4 (Navdih) je zbrati vsaj 200 milijonov dolarjev za pediatrično bolnišnico St. Jude v Memphisu, tako se bodo javljali na Zemljo. Kot je dejala 29-letna Hayley Arceneaux želijo pokazati predvsem, da lahko vsi letijo v vesolje in da naj ne prenehajo sanjati, četudi so cilji visoki. Simpatična 29-letnica je kot otrok prebolela kostnega raka, zdaj dela v bolnišnici St. jude, kjer so jo ozdravili. Hayley Arceneaux je tudi prva oseba, ki je v vesolje poletela s protezo, opisujejo na spletni strani odprave. Kot otroku so ji morali namreč odstraniti del kosti na nogi, nato pa so ji namestili kovinsko različico.Ekipa bo poleg uživanja v razgledu – dragonu so prav v ta namen namestili posebno kupolo – opravila tudi več poskusov medicinske narave. Na krovu je še 51-letna dr. Sian Proctor, znanstvenica, podjetnica in komunikatorka znanosti, ki se je leta 2009 tudi prijavila na izbor Nasinih astronavtov. Med poletom bo pokazala svojo umetniško žilico, saj bo slikala med uživanjem ob razgledu. Njena vloga na poletu je sicer vloga pilotke plovila. Med vsemi, ki so darovali za bolnišnico, pa je bil za polet izbran še 42-letni Chris Sembroski, veteran ameriških letalskih sil, zdaj zaposlen kot inženir pri vesoljskem podjetju Lockheed Martin. No, kot pišejo ameriški mediji, je bil izbran pravzaprav njegov kolega, a mu je odstopil sedež.»Malo jih je bilo pred nami, za nami jih bo veliko več. Vrata so zdaj odprta in to je precej neverjetno,« je o prvem povsem zasebnem poletu v vesolje dejal Issacman, sedeč v kapsuli na okoli 70 metrov visoki raketi. Nosilna raketa je tudi uspešno pristala, kar je pri podjetju Elona Muska že povsem rutinirana zadeva.»Povsem zasebna odprava tlakuje prihodnost, ko bo vesolje dostopno vsem in ponosni smo, da so nam zaupali ta polet,« je dejala predsednica operative pri SpacexuVsekakor je polet pomemben, ker predstavlja novo poglavje v komercializaciji vesolja. Vesoljske agencije vse več projektov zaupajo v roke zasebnim podjetjem. Nasa je tako gradnjo novega plovila za prevoz astronavtov zaupala Spacexu in Boeingu in Spacex je že večkrat uspešno poletel z dragonom. Ta pa je zdaj na voljo tudi drugim zainteresiranim. Prihodnje leto bo stekla tudi odprava, ko bodo zasebni turisti z dragonom potovali tudi na samo mednarodno vesoljsko postajo. Ta je nekaj turistov sicer že sprejela. Prihodnji mesec bo Roskozmos postavil nov mejnik, saj bodo na postajo pripeljali filmsko ekipo – režiserja in igralko, ki bosta snemala prizore za film Izziv. Rusija ima zdaj na sojuzu izpraznjene kapacitete, ko je na voljo še eno prevozno sredstvo in zato lahko sedeže brez večjih logističnih zapletov prodajajo tudi zasebnikom.SpaceX je za odpravo Inspiration 4 uporabil kapsulo Resilience, ki je uspešno prepeljala astronavte do postaje in nazaj. Ker tokrat posadka ne bo pristajala, so lahko s kapsule odstranili pripajalni sistem in namestili kupolo, ki bo omogočala neverjeten pogled na našo Zemljo. Med drugim bodo lahko na dan uživali v okoli 15 sončnih vzhodih in zahodih. Še zanimivost, pod kupolo je v kapsuli sicer stranišče.