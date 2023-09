Stopnja umrljivosti dojenčkov pri nas med najnižjimi v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Področje perinatalnega varstva je pri nas zgledno urejeno, dostopno in brezplačno. Kot pojasnjuje predstojnik ljubljanske porodnišnice mag. Gorazd Kavšek, dr. med., so v zadnjem letu dopolnili pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Dodali so nekaj novih pregledov in presejanj, s čimer so še dodatno razširili nabor pregledov in preiskav v nosečnosti. Meni, da ob tem ne obstaja resna strokovna potreba po morebitnih dodatnih samoplačniških storitvah.

Kot kažejo poročila organizacije Europeristat, ki spremlja to področje na evropski ravni, je Slovenija po večini kazalnikov glede perinatalnih rezultatov med najboljšimi. Stopnja perinatalne umrljivosti (mrtvorojenosti in neonatalne umrljivosti) je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi in se je v zadnjem obdobju še znižala. To kaže na dobro zdravstveno oskrbo nosečnic in plodov oziroma novorojenčkov. Dobre perinatalne rezultate ohranjajo ob še vedno razmeroma nizkem deležu carskih rezov, vendar ta z leti narašča.