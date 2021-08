Super heavy z 29 raptorji

Orjaška, 70 metrov visoka raketa s premerom devet metrov je čez noč dobila še 29 motorjev raptor. Da, čez noč. V nedeljo so pri Spacexu sestavili booster 4 – to je prvi prototip njihove najnovejše nosilne rakete super heavy, ki bo poletela v prihodnjih tednih oziroma mesecih.Nato pa so inženirji v približno 12 urah namestili kar 29 raptorjev, s katerimi se bo zver med raketami pognala v nebo. V vesoljskem centu v Boca Chici v Teksasu je neverjetno hitrost in spretnost svojih zaposlenih opazoval tudi prvi mož podjetjaSuper heavy bo sprva letel z 29 motorji, v naslednji konfiguraciji jih bo imel 33. Booster 4 so v teh dneh že postavili pokonci, zdaj ga čaka serija statičnih testov, medtem, kot je razvidno iz Muskovih objav na twitterju, pripravljajo tudi zgornjo stopnjo celotne konstrukcije starship. Na to so namestili šest motorjev, z njo namreč po uspešnih poletih na višino okoli 10 kilometrov želijo doseči orbito.Celotna raketa, ki bo ena najmočnejših kadarkoli zgrajenih, bo merila 120 metrov. Kdaj bo polet, še ni mogoče predvideti, predvsem zaradi birokratskih ovir, ob katere vseskozi zadeva podjetje.Tokrat čakajo na okoljevarstveno dovoljenje. Z zvezno upravo za letalstvo (FAA) Spacex sodeluje že mesece, da bi ocenili vse učinke izstrelišča na okolje. Vesoljska ladja bo v celoti večkratno uporabna, saj bosta tako nosilna raketa super heavy kot zgornja stopnja starship pristajali. Musk namerava s svetlečim se plovilom osvajati globoko vesolje in nazadnje pristati na Marsu. Še prej verjetno tudi na Luni, Nasa je namreč starship izbrala za plovilo, s katerim se želi človeštvo v prihodnjih letih vrniti na površje našega naravnega satelita. S. S. Foto Spacex