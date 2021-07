Svet poleg cepiv potrebuje tudi zdravila

V nadaljevanju preberite:

Profesor Harald Schwalbe s frank­furtskega inštituta za organsko kemijo in kemijsko biologijo univerze Johann Wolfgang Goethe je predsednik mednarod­nega konzorcija COVID19-NMR, ki so ga oblikovali kmalu po začetku pandemije, da bi kar se da hit­ro razvozlali proteinsko sestavo virusa sars-cov-2 in našli učinkovine oziroma zdravilo proti covidu-19. V konzorciju sodeluje več kot 50 raziskovalnih ustanov iz 19 držav, tudi Slovenije.



»Zahteve po varnih cepivih in zdravilih so izjemne in preskakovanje varnostnih testov bi bila stava proti sebi,« je poudaril v pogovoru. »S cepivom želimo preprečiti bolezen, zdravilo pa je odgovor za že obolele. Zdravilo je zelo pomembno tudi za prihodnost; menim, da lahko razvijemo zelo dobra protivirusna zdravila proti vsem koronavirusom, ne samo proti sars-cov-2. Če se bo čez nekaj let znova pojavil podoben virus, bo zdravilo pripravljeno in bomo imeli takojšen odgovor. To pomeni, da lahko zmanjšamo število smrtnih žrtev.«