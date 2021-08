Tesla Bot, Atlas in Star Trek

Humanoidni Tesla Bot

Elon Musk je predstavil humanoidnega robota Tesla Bot, ki ga sestavljajo v njegovi tovarni električnih avtomobilov. Deloval bo na podobnem sistemu umetne inteligence, kot ga imajo njihovi avtomobili, je poudaril na konferenci AI Day, ki jo je organiziralo podjetje Tesla.Glavo bo imel opremljeno s kupom kamer, ki jih uporabljajo avtomobili.»Predvideno je, da bo prijateljski,« se je pošalil Musk. Nepričakovana predstavitev robota je sledila 90-minutni predstavitvi nekaterih posodobitev elektronike v Teslovih električnih avtomobilih. Musk nikoli ni skrival bojazni pred umetno inteligenco, kar je ponovil tudi tokrat. »Morali bi biti zaskrbljeni zaradi AI. Kar poskušamo narediti pri Tesli, je uporabna umetna inteligenca, ki jo bodo imeli ljudje radi in bo neizpodbitno dobra.« Tesla Bot bo po njegovih besedah opravljal »nevarna in dolgočasna dela«. V svoji velikopotezni maniri je Musk še povedal, da bo v prihodnosti fizično delo za ljudi zagotovo samo še izbira, da fizično nikomur ne bo več treba delati. Tesla Bot naj bi bil nared prihodnje leto.Zelo realen pa je robot Atlas podjetja Boston Dynamics, ki je znano tudi po robotskem psu Spotu. Atlasove sposobnosti so predstavili že v preteklosti, tokrat v videoposnetku skače in dela akrobacije. Na koncu posnetka vidimo celo dva enaka robota, kako se sinhrono vrtita in delata salte. Takšne sposobnosti so v robota vcepili, ker želijo razviti takega, ki lahko gre kamorkoli in dela karkoli, je pojasnil vodja projekta Scott Kuindersma.Opremljen je s serijo kamer in senzorjev, upravlja ga notranji računalnik. Pri podjetju so še priznali, da robotu salte niso uspele v prvem poskusu, ampak je večkrat padel. A bodimo pošteni, tudi človek mora do mojstrstva večkrat pasti.Hekerji so vdrli v japonsko kriptomenjalnico Liquid in iz nje odnesli okoli 85 milijonov evrov, največ je bilo ukradenih bitcoinov in ethereumov. To je, potem ko so prejšnji teden hekerji ukradli okoli pol milijarde evrov kriptoplatformi Poly Network, a so lep kupček denarja že vrnili. Pri Liquidu sledijo ukradenim kriptovalutam in še z drugimi virtualnimi podjetji skušajo pridobiti nazaj ukradeno bogastvo. Podjetje so ustanovili leta 2014 in deluje v več kot sto državah. Je ena največjih kriptomenjalnic na svetu.Skoraj vse večja družbena omrežja so v preteklih mesecih obtožili, da si premalo prizadevajo za zajezitev širjenja dezinformacij o pandemiji in drugih perečih vprašanjih. Od njih so tudi zahtevali lažjo prijavo lažnih informacij in Twitter zdaj preizkuša takšen gumb za »zavajajočo vsebino«.Opozorili so še, da morda ne bo tako velikega učinka, kot bi si ga želeli v boju proti lažnim novicam. Zdaj imajo uporabniki možnost, da dezinformacije prijavijo kot »spam« ali sumljivo vsebino oziroma kot zlorabo ali škodljivo vsebino, z novim gumbom pa bi torej lahko prijavili zavajajoče vsebine.Devetnajstega avgusta je minilo sto let od rojstva Gena Roddenberryja, tvorca Zvezdnih stez, kulte ameriške znanstvenofantastične serije. Roddenberry ni vplival le na popularno kulturo, navdihnil je tudi marsikaterega znanstvenika, inženirja in astronavta.po mreži radijskih anten Deep space network (mreža globokega vesolja) poslala proti zvezdnemu sistemu 40 Eridani.Roddenberryjevo ​sporočilo o tem, da bo človeštvo postalo zrelo in modro šele takrat, ko bomo sprejemali medsebojne razlike in različne ideje ter v njih uživali, bo do tja potovalo šestnajst let in pol. Da bi v tem času postali modri, pa je malo verjetno.