Trump vendarle podpisal paket pomoči za spopad s pandemijo

Cepljenje se hitro nadaljuje. Foto Pedro Pardo/Afp

Washington – Po obljubi senatnega voditelja, da bo kmalu sledilo glasovanje o povečanju enkratne pomoči za številne Američane na 2000 dolarjev, je republikanski predsednik ZDAvendarle podpisal 900 milijard dolarjev vreden paket pomoči proti posledicam pandemije in za nadaljevanje delovanja ameriške vlade. Če tega ne bi naredil, bi mnogi prejemniki sredi krize izgubili zvezna nadomestila za brezposelnost.Zakonodaja manj premožnim Američanom daje enkratno pomoč 600 dolarjev, ker demokrati že soglašajo z več kot potrojitvijo te vsote, pa lahko upajo na več. Senat naj bi tudi pripravil vse za konec sekcije 230 zakonodaje o etiki komunikacije, ki spletnim družbam že od njihovih začetkov podarja varstvo pred tožbami. Trump si za spremembe te zakonodaje prizadeva zaradi prepričanja, da so Twitter, Facebook in drugi spletni velikani med predvolilno kampanjo delovali proti njemu in drugim konservativcem.Predsednik še vedno ne priznava volilnega poraza, pa čeprav ga k temu poziva več republikanskih kongresnikov. Morda upa, da bodo ti šestega januarja vendarle podprli kongresni upor proti potrditvi elektorskih glasov za novoizvoljenega demokratskega predsednika, potem ko nobeno sodišče ni potrdilo njegovih sumov o velikopoteznih volilnih prevarah.Medtem se po vseh ZDA nadaljuje cepljenje najbolj ogroženega zdravstvenega osebja in varovancev domov za upokojence. Do sobote zvečer so prvič cepili skoraj dva milijona ljudi, deset milijonov novih odmerkov cepiv so že odposlali zveznim državam. Oblasti domnevajo, da bodo do poletja cepljeni vsi Američani in upajo, da ne bo veliko takšnih, ki bi cepljenje zavračali.