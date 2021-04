Tudi znanstveniki se pogovarjajo z rastlinami

Pogovarjanje z rastlinami ni nekaj novega. Mnogi vsako jutro pihajo na dušo svojim lončni­cam in jih bodrijo, da lepše uspe­vajo. Zdaj pa so se tega na znanstveni način lotili raziskovalci singapurske tehnološke univerze Nanyang, ki so razvili aparaturo za izmenjavanje informacij oziroma električnih signalov z rastlinami.



Na liste navadnega tobaka (na fotografiji) in muholovke so s hidrogelom pritrdili elektrode in z njimi merili signale, ki jih je oddajala rastlina ob različnih dražljajih iz okolice.



Pošiljali so ji lahko tudi povratne informacije in tako povzročili, da je muholovka zaprla liste. V povzetku raziskave so zapisali, da bi to znanje na primer lahko uporabili pri razvoju rastlinskega robota za delo z lažjimi predmeti ali javljalnika okužbe, ki bi zaznal bolezni rastlin v zgodnejših fazah. »Podnebne spremembe ogrožajo tudi rastline. S spremljanjem in razumevanjem električnih signalov, ki jih oddajajo, bi morda lahko zaznali bolezenske spremembe in druge stresne odzive na okolico,« je povedal Chen Xiaodong z univerze.

