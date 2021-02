Umetna zvezda za boljši vid

FOTO: Alberto Ghizzi Panizza/Eso

Yepun, eden od štirih teleskopov, ki sestavljajo Zelo velik teleskop (VLT) Evropskega južnega observatorija na gori Cerro Paranal v puščavi Atacama na severu Čilu, si pomaga umiriti pogled z močnim laserjem. Žarek, ki ga usmerijo v nočno nebo, v zemeljski mezosferi izriše navidezno zvezdo oziroma točko, s pomočjo katere računalniški program za obdelovanje posnetkov izniči popačenje, ki nastane zaradi neprosojnega ozračja.To astronomom omogoči izdelavo še bolj natančnih posnetkov oddaljenega vesolja. VLT je najmočnejši evropski observatorij za opazovanja z Zemlje. Sestavljajo ga štirje teleskopi z 8,2 metra širokimi zrcali. Lahko jih uporabljajo povsem ločeno ali pa skupaj, ko potrebujejo še posebno natančne posnetke z veliko kotno ločljivostjo.Poimenovali so jih Antu, Kueyen, Melipal in Yepun, to so različna nebesna telesa v jeziku avtohtonih prebivalcev Čila, ljudstva Mapuče. Vsak teleskop si pri opazovanju lahko pomaga s štirimi laserskimi snopi z močjo 22 vatov, ki v zgornjih plasteh ozračja nad stratosfero segrejejo natrijeve atome. Ti zažarijo in so s površja Zemlje videti kot čisto prava zvezda.