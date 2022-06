Uspeh odpira vrata najprestižnejših svetovnih univerz

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani je konec maja potekala 6. evropska fizikalna olimpijada, a najboljši mladi slovenski fiziki se že pripravljajo na mednarodno, ki bo med 9. in 17. julijem. Slovensko ekipo bosta vodila Barbara Rovšek in Jurij Bajc z Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Pomembna razlika med olimpijadama je, da na mednarodni tekmujejo ekipe dijakov z vsega sveta, na evropski pa je poleg evropskih ekip le še nekaj gostujočih držav (Brazilija, Mehika, Vietnam, Tajvan …).

Slovenija je kot gostiteljica na evropski olimpijadi v Ljubljani smela sodelovati z dvema ekipama s skupno desetimi člani. Sestavljali so ju Aleksander Gaydukov (Gimnazija Koper), Žan Ambrožič (Gimnazija Kranj), Miha Brvar, Domen Lisjak, Peter Andolšek, Samo Krejan in Vid Kavčič (Gimnazija Bežigrad), Tian Strmšek (II. gimnazija Maribor) ter Anže Hočevar in Matej Kralj (Gimnazija Vič).

Kljub deklarativnemu zavzemanju za enakopravnost spolov kot družba dekletom subtilno, nenamerno in včasih tudi na nezavedni ravni sporočamo ravno nasprotno: da niso vse igre, zanimanja in dejavnosti enako primerni za dekleta in fante.

Dijaki, ki se uvrstijo v olimpijsko ekipo, se tekmovanj v znanju fizike udeležujejo že od osnovne šole. Doma v predalu se jim je najbrž nabral tudi lep kupček zlatih priznanj z drugih tekmovanj.

Včasih jih tekmovalno razpoloženje preveč potegne, imajo prevelika pričakovanja in nato težko prenesejo neuspeh. Dojemajo ga kot osebni poraz, čeprav so že kot udeleženci olimpijade zmagovalci, saj so se do nje prebili skozi zahteven izbirni postopek.

Če na tekmovanju niso uspešni, to ne pomeni, da kasneje ne bodo postali vrhunski znanstveniki.