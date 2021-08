Večji možgani, daljše zehanje

V nadaljevanju preberite:

Zakaj zehamo?



Hlajenje možganov je še vedno najbolj verjetna hipoteza o tem, zakaj zehamo, podprta s celo vrsto dokazov. Dolgotrajno krčenje mišic in globoko dihanje med zehanjem potisneta kri iz možganov in hkrati dovajata hladnejšo, arterijsko kri v lobanjo. Velika podpora tej hipotezi je, da zehanje kot dejanje sovpada s pričakovanimi spremembami v temperaturi možganov, ust in površine lobanje.