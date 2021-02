Veliki trenutek Upanja za Združene arabske emirate

Številne znamenitosti so se te dni v Dubaju obarvale rdeče, ko pričakujejo, da Upanje doseže Rdeči planet. FOTO: Giuseppe Cacace AFP

Arabsko Upanje (Al Amal) je skoraj na cilju. Popoldne okoli 16.30 po srednjeevropskem času bo sonda prižgala svoje motorje, ki bodo goreli okoli 27 minut, da bo satelit upočasnil in se pravilno utiril v orbito. To je precej zahteven manever, zaradi napačne hitrosti se lahko zgodi, da sonda ali odleti mimo planeta ali pa strmoglavi na površje.»Številni poznamo statistiko. Manj kot polovica plovil, ki smo jih poslali proti Marsu, je bilo uspešnih. Torej statistika ni vzpodbudna, ampak … to je zelo preverjena, testirana in analizirana odprava. Ne morem si zamisliti bolj pripravljene odprave in ekipe. Veseli smo, da je plovilo v dobrem stanju. Vse je videti dobro. Optimističen sem,« je konec januarja dejal vodja odpraveBogati Združeni arabski emirati (ZAE) so si odpravo zamislili kot vrhunec praznovanja 50. obletnice države. V le sedmih letih so prišli od ideje, ustanovitve vesoljske agencije do izstrelitve sonde in zdaj do napetega trenutka utirjenja. Upanje je prvo izmed plovil, ki so se proti Marsu podali lani poleti, ki je prispelo do Marsa, jutri se bo skušala utiriti kitajska sonda Vprašanja nebu (Tianwen 1) , ki bo kasneje z roverjem skušala tudi pristati, še dober teden poti pa je pred Nasinim roverjem Perseverance, ki bo 18. februarja preživljal nevarne trenutke, ko bo dosegal površje (več o tem v četrtkovi izdaji Dela).Vsa tri plovila bodo v najtežjih trenutkih odvisna sama od sebe oziroma bolje rečeno od preteklega dela inženirjev in pravilnih nastavitev vseh programskih sistemov. Zemeljska ekipa ne more v realnem času storiti ničesar, saj signal do plovila potuje 11 minut. Med Marsom in Zemljo je namreč okoli 190 milijonov kilometrov.V tem trenutku arabsko plovilo še potuje s hitrostjo 120.000 kilometrov na uro, nato bo moralo močno upočasniti na 18.000 kilometrov na uro, da ga bo zagrabila planetova gravitacija. Signal, ki bo potrdil prižig motorjev, bodo v nadzornem centru arabske vesoljske agencije prejeli okoli 16.40 po srednjeevropskem času. Komunikacija bo tekla preko Nasine mreže radijskih anten globokega vesolja. Kmalu po predvidenem utirjenju bo sonda izginila za planet, kar seveda ne bo prijetno za že tako nervozno ekipo, ker je stik s plovilom takrat onemogočen.A če bo vse potekalo po načrtih, potem si lahko znanstveniki veselijo novih opazovalnih podatkov Marsa, in sicer s precej drugačne orbite v primerjavi z drugimi orbiterji.Arabska odprava je vredna okoli 200 milijonov evrov, satelit so sestavili s pomočjo ameriških inženirjev. V orbiti bo delovala predvidoma vsaj eno marsovsko leto oziroma 687 zemeljskih dni in zbirala podatke o tanki atmosferi in vremenskem dogajanju na površju, ki ga bo opazovala z večje oddaljenosti kot druge sonde, saj ima načrtovano orbito z apsidama 20.000 in 43.000 kilometrov. S podatki bodo znanstveniki skušali dognati, kako je današnje vreme povezano z nekdanjim podnebjem, kateri mehanizmi so povzročili, da je planet izgubil večino atmosfere, kako se ta odziva na sončni veter in kako se spreminja čez dan in skozi leto ter kako uhajata kisik in vodik. Znanstveniki menijo, da bi lahko raziskovanje povezav med trenutnim in nekdanjim podnebjem na Marsu pojasnilo tudi dogajanje na Zemlji in dalo odgovor na vprašanje, ali je bilo na Marsu kdaj življenje. Zbrani podatki bodo po napovedih arabske vesoljske agencije prosto dostopni znanstvenikom po vsem svetu.Masa plovila z gorivom je dobra tona in pol, od tega je 800 kilogramov goriva - polovico bo sonda porabila danes ob utirjenju. Ko se bo utirilo v orbito, bodo za pridobivanje energije skrbeli še solarni paneli. Opremljeno je s tremi znanstvenimi instrumenti: kamero za vidno in ultravijolično svetlobo, s katero bodo proučevali prašnost atmosfere in ozon, ultravijoličnim spektrometrom za ugotavljanje vsebnosti vodika in kisika in infrardečim spektrometrom, ki so ga izdelali v sodelovanju z arizonsko univerzo.Ker bo plovilo imelo zelo visoko orbito, se lahko nadejamo tudi zelo zanimivih posnetkov celotnega planeta. »Vsaka slika, ki jo bomo dobili, bo ikonična. A za zdaj si še ne morem predstavljati, kakšen bo občutek, ko bomo prvič zagledali celotno ploskev Marsa, ko bo naša sonda v orbiti,« je za BBC dejala, vodja vesoljske agencije in ministrica za napredno znanost.