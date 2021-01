Vesoljske redkvice pripotovale na Zemljo

Danes v zgodnjih jutranjih urah po našem času se je v Mehiški zaliv ob zahodni obali Floride mehko spustila Spacexova kapsula cargo nove generacije, saj je kapsula povsem avtonomna, z dvema tonama tovora, med drugim 12 buteljkami bordojca, ki se je leto dni staral v breztežnostnem prostoru, in pa pošiljko redkvic, ki so jo prebivalci mednarodne postaje, med njimina fotografiji, pobrali v zadnjih dneh lanskega leta.Redkvice so bile tako zadnja v vrsti rastlin, ki so jo uspešno vzgojili na vesoljski postaji, potem ko so v breztežnosti že gojili razne vrste cvetače in pritlikave pšenice. Izbrali so jo, ker dozori v manj kot mesecu dni in je zaradi hranljivosti primerno živilo za vesoljske kolonije oziroma dolgotrajne odprave v prihodnosti.»Gojenje različnih vrst nam bo pomagalo izbrati tiste, ki se najbolje obnesejo v razmerah mikrogravitacije in obenem vsebujejo kar največ hranljivih snovi za astronavte,« je povedalaiz Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi, kjer so sočasno z eksperimentom na vesoljski postaji prav tako v nadzorovanih razmerah gojili kontrolno skupino redkvic.Tako v zemeljskem kot v vesoljskem laboratoriju so uporabljali enake količine gnojila in vode ter jih osvetljevali s svetečimi diodami, sicer pa so redkvice potrebovale zelo malo pozornosti. Obe gojitveni komori sta bili opremljeni s 180 tipali, ki so znanstvenikom pomagala vzdrževati ustrezno vlago, temperaturo in mešanico zraka.Astronavti bodo v kratkem zasejali novo gredo redkvic ter tako povečali vzorec, kar jim bo omogočilo še bolj optimalno gojenje in boljši pridelek.