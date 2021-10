Vesoljskemu plovilu je malo mar, katerega spola si

V nadaljevanju preberite:

Namen svetovnega tedna vesolja, v katerem več sto tisoč ljudi, od otrok do odraslih vseh starosti, dobiva navdih za izobraževanje ali za poklicno delovanje, je spodbujati odkrivanje in utrjevanje zavedanja o pomenu znanosti, tehnologij in inovacij za vstop v prostore zunaj našega planeta, letošnja tema pa še posebej opozarja na izjemne dosežke žensk na tem področju, pravi dr. Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije (SZF), ki je to prireditev organizirala pri nas.

Svoj pogled na ovire, na katere naletijo ženske, ki se odločijo za poklic, v katerem prevladujejo moški, je razkrila tudi Sunita Williams, ameriška astronavtka slovensko-indijskega rodu ter častna članica Inženirske akademije Slovenije in kluba prijateljev SZF. »Najpomembnejše je, da ne glede na to, ali ste moški ali ženska, nikoli nikomur ne verjamete, da ne zmorete nečesa, za kar si prizadevate. Nikoli nisem verjela, da je uspeh oziroma neuspeh kakorkoli povezan s tem, ali si ženska ali moški. Plovilu, ki ga upravljaš, pa naj bo helikopter, letalo, ladja ali vesoljsko plovilo, je prav malo mar, katerega spola si.«