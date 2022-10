Vse življenje živimo z mikroskopskimi partnerji

V nadaljevanju preberite:

»Ko sem bil mlad, sem sanjal o tem, da bi šel na Mars in tam iskal življenje. Pozneje sem spoznal, da mi ni treba potovati daleč, da bi spoznal nove življenjske oblike. V naši notranjosti je pester svet mikrobov. Pogled v nas kot čudovito zbirko interaktivnih človeških in mikrobnih celičnih in genetskih delov nas uči, da skozi življenje ne gremo sami, brez spremstva, ampak da obstaja temeljna mikrobna dimenzija naše biologije in zdravja,« poudarja Jeffrey I. Gordon, eden od dobitnikov Balzanove nagrade za leto 2021.