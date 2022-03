Webbova zvezda ali 18 zrcal deluje kot eno

Nasa in Esa sta sporočili razveseljivo novico, da so inženirji umerili 18 šesterokotnih zrcal najnaprednejšega vesoljskega teleskopa Jamesa Webba (JWST). Kot so poudarili, bo teleskop zagotovo dosegel ali pa celo presegel vsa znanstvena pričakovanja.

To fazo priprav na začetek znanstvenik opazovanj, ki bodo predvidoma stekla v začetku poletja, so sklenili 11. marca, ko so umerili in testirali delovanje zrcala in vse je delovalo, kot so želeli. »Ekipa ni našla nobene ovire. Vesoljski observatorij je sposoben zbirati svetlobo oddaljenih objektov in jih brez težav posredovati znanstvenim instrumentom,« so zapisali pri Nasi.

»Pred več kot 20 leti so se znanstveniki in inženirji odločili, da zgradijo najmočnejši teleskop, ki so ga kdaj koli poslali v vesolje in sestavili so drzno obliko, ki je ustrezala znanstvenim željam,« je ob tem poudaril znanstveni direktor Nase Thomas Zurbuchen.

Webb ima kar 6,5 metra široko glavno zrcalo, takšno je seveda preveliko za katerokoli raketo, zato so zrcalo »razstavili« na 18 manjših delov, ki so se nato po izstrelitvi zložili v celoto, sledilo pa je še natančno poravnavanje med deli, med njimi so lahko razmaki veliki le nekaj nanometrov. V naslednjih tednih se bodo še nekoliko ukvarjali z zrcali, so pojasnili pri Esi, ob tem pa ekipe tudi že testirajo vse štiri instrumente.

NIRCam je posnel tudi sebek, da so lahko inženirji pravilno umerili zrcala. FOTO: NASA/STScI Foto Nasa/stsci

Webbov teleskop bo vesolje prečesal po dolgem in počez. Njegovo ogromno zrcalo in vrhunske kamere bodo omogočili, da bo pogledal daleč v preteklost, ko so se rojevale prve zvezde in so nastajale prve galaksije, analiziral bo atmosfere eksoplanetov, raziskoval pa bo tudi naše osončje.