Z namiznim nogometom do razvoja avtonomnih sistemov

V Laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko Fakultete za elektrotehniko UL se že dlje časa posvečajo tudi popularizaciji področja umetne inteligence in avtomatike v širši javnosti ter posebno med dijaki, ki razmišljajo o študiju elektrotehnike. S takimi projekti poskušajo pokazati mladim ljudem, kako ustvarjalna je lahko tehnika.

Implementacija računalniške inteligence, ki je pomemben gradnik avtomatizacije, bo eden odločilnih multiplikatorjev dodane vrednosti v industriji prihodnosti. Zato se zdi nujno, da za to področje navdušimo čim več mladih, ustvarjalnih ljudi. »Na fakulteti imamo mizo za namizni nogomet in opazili smo, da se študentje v prostem času tam zelo radi zadržujejo in navdušeno igrajo. Porodila se je ideja, da bi to njihovo zanimanje in slo po tekmovanju uporabili v študijskem procesu, in nastal je avtomatizirani namizni nogomet,« pojasni profesor dr. Igor Škrjanc.