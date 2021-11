Zakaj je življenje v metaversu srhljivo

Velika množica psiholoških raziskav kaže, da so pozitivni ali negativni občutki, ki jih v telesu posameznika sprožijo resnični dogodki, podobno močni, kot če jih doživi le navidezno, prek spominov in mišljenja pa tudi skozi virtualno in obogateno resničnost. To je glavni apostolat vernikov v potencial tehnologije, ki smo ji doslej pravili VR (virtualna resničnost), vse pogosteje pa o njej govorimo kot o metaversu.

Zasluge za popularizacijo skovanke, ki jo je prvič zaslediti v znanstvenofantastičnem romanu Neala Stephensona Snow Crash, gredo Facebooku, ki se je odločil, da bo svoje podjetje preimenoval v Meta, zanemariti pa ne gre niti Microsoftove objave, ki je sledila le nekaj dni po tem in v kateri je Satya Nadella napovedal izgradnjo metaversa znotraj teamsov, imenovano Mesh.

Introducing Microsoft Mesh, which enables people to interact holographically with others, with true presence and in a natural way. I can’t wait to see the world we create together with this new platform. https://t.co/WsUuOlzruB — Satya Nadella (@satyanadella) March 2, 2021

Čeprav se na prvi pogled zdi kot popolnoma nova platforma, gre v resnici le za združitev njihovih aplikacij teams in hololens. S pomočjo animiranih avatarjev bodo tako sestanki, poslovne konference, izobraževanja postali še bolj interaktivni.

NTF in VR, popolni par?

Omrežje Second Life, ki je trenutno, roko na srce, še najboljši približek napovedanemu Facebookovemu metaversu in kakršni koli drugi obljubi o življenju v virtualni resničnosti, ne pridobiva neke blazne popularnosti, kvečjemu nasprotno. Leta 2018, torej pred epidemijo, je imelo polovico manj uporabnikov kot leta 2013 (deset let po svojem začetku), ko je že kar milijon mesečno aktivnih avatarjev v spletni krajini živelo svoja druga življenja. Med pandemijo se je število aktivnih uporabnikov sicer spet povečalo na 900.000.

Podjetje Linden Lab je od leta 2014, ko je obljubilo zgraditev novega, še bolj pristnega virtualnega sveta, storilo marsikaj, da bi v drugo življenje pritegnilo še več ljudi. Med drugim lahko uporabniki prek tehnologije veriženja blokov in tako imenovanih nezamenljivih žetonov (NTF – non-fungible tokens) zdaj na omrežju kupujejo izdelke in storitve, vse od oblačil do elitnih zabav, in tudi poslujejo; kupujejo in prodajajo nepremične, vodijo svoje poslovalnice in v njih trgujejo z digitalnimi artikli s kriptovaluto, imenovano linden dolarji. BDP ekonomije na platformi Second Life je bil leta 2018 ocenjen na okoli 600 milijonov dolarjev, uporabniki so po besedah Ebbe Altberga, izvršnega direktorja Linden Laba, v letu 2020 obseg poslovanja povečali menda za 30 do 40 odstotkov, vse skupaj pa so unovčili za okoli 70 milijonov dolarjev Lindnovih žetonov, kar v preproščini pomeni skupni znesek, ki so ga avatarji prislužili svojim lastnikom v fizičnem svetu.

Nezamenljivi žetoni (NFT), navidezna sredstva za nakupe virtualnih dobrin – vse od umetnin do zemljišč v virtualnem svetu, igrač ali igric – so v letu 2020 tudi sicer doživeli eksplozijo, saj se je trg potrojil in je vreden že več kot 250 milijonov dolarjev. Za vernike v prihodnost VR je NTF njen popolni partner, saj bi ravno z njimi virtualna resničnost postala malo bolj resnična. Predstavljajte si, da si s prijatelji želite obiskati odprtje razstave na drugem koncu sveta, a to zaradi finančnih omejitev ni mogoče, zato z NTF plačate za virtualni ogled. Ali pa se odpravite kar na Niagarske slapove. Seveda brezplačno to ne bo mogoče, saj mora nekdo ustvariti digitalni dvojček naravne znamenitosti, kar pa je vse prej kot poceni, če že smatramo, da je tehnološko sploh mogoče.

Vprašanje, ki se postavlja, je, ali si uporabniki res tako močno želijo biti še več časa in še bolj živo prisotni na teams in zoom sestankih ter ali je doživetje eksotične lokacije z VR-očali dovolj mikavna alternativa za množice ljudi po svetu, ki v vedno večjem številu živijo v najetih mikrostanovanjih ob vedno bolj onesnaženem okolju, nedostopnih storitvah in vedno dražji in bolj osiromašeni hrani v fizičnem svetu.

Trg VR je bil lani vreden 4,4 milijarde dolarjev, v osmih letih pa naj bi ravno zaradi velikih obljub, kaj vse bo mogoče početi v virtualnem svetu in kako zelo bodo uporabniki nad tem navdušeni, njegova vrednost po napovedih zrasla na vrtoglavih 84 milijard dolarjev, kar je skoraj še enkrat toliko, kot je trenutno vrednost celotnega trga cepiv, a vseeno kar trikrat manj, kot je bil leta 2020 vreden celoten trg videoigric. Ravno videoigrice, poleg različnih potrošniških aplikacij in seveda pornografije, naj bi bile tiste, ki naj bi jih VR najbolj revolucionaliziral. To so napovedi, ki jih poslušamo že skoraj desetletje, pa ljudje kljub temu, če zanemarimo vpliv covida-19, še vedno raje potujejo fizično kot virtualno, pornografijo pogosteje ogledujejo brez očal za obogateno resničnost, VR pa je v segmentu videoigric precej nepopularen, razlog pa je predvsem v neudobnih očalih – ljubitelji igric, sicer navajeni večurnega strmenja v ekrane, poročajo o neznosnih glavobolih in bolečini v predelu za očmi ob uporabi opreme za VR.

Zakaj torej strah pred metaversom

Zanimivo je, da investitorje v VR vse to sploh ne zanima. Segment že vse od leta 2014, ko je Facebook od Palmer Luckeyja kupil podjetje Oculus (še danes najvrednejše podjetje v VR-segmentu, ki primarno proizvaja očala, ki nam pomagajo svet videti drugačen, kot je v resnici), za katero je odštel več kot dve milijardi dolarjev, velja za enega izmed tistih, ki bo najbolj preobrazil svet, vse od glasbene in filmske industrije pa do zdravstvene in izobraževalne.

Sedem let po spektakularnem nakupu pravzaprav naša resničnost ni čisto nič bolj obogatena, kot je bila takrat, kvečjemu manj, saj nam je epidemija pokazala vse slabosti nenehnega strmenja v zaslone. A diskusije o tem, koliko časa bomo v prihodnosti, ko nas bo zaradi podnebnih sprememb doletelo splošno pomanjkanje, preživeli tolažeči se v obogateni resničnosti, kjer bomo imeli vsega na pretek, so v resnici zelo sladke v primerjavi s tem, kar je resnična skrb, ki preti (morebitnemu) razmahu metaversa.

360-stopinjski kratki film Oblaki nad Sidrom, v katerem gledalec iz perspektive 12-letne sirske deklice hodi po taborišču med tisočimi begunci in jih gleda v oči, ti pa se odzivajo na njegovo prisotnost, doživlja svetovno slavo. Glede na raziskave avtorjev projekta naj bi med gledalci sprožil enake procese med nevroni, kot da bi bili fizično v središču begunske katastrofe. »Izkušnje z VR so močan način za gradnjo empatije,« ugotavljajo. A so zato lahko na drugi strani prav tako močan način za manipuliranje in spodbujanje sovraštva in nasilja.

»Sama ideja metaversa vse prej kot navdušuje. Zelo lahko si je predstavljati, kako lahko to vodi v stopnjevanje negativnih pojavov v družbenih medijih, potenciranje škodljivih vsebin in možnosti manipulacije z ljudmi.« Dr. Ivan Bratko

Mataverse nas torej ne navdaja z globokim in grozljivim občutkom strahu zaradi tega, kot zapišejo v Guardianu, »ker je grozno živeti za vedno ujet v digitalni labirint bizarnih videoposnetkov o receptih diet LCHF, ki jih objavlja nekdanji mož moje tete, ampak zato, ker se zdi, da je Mark Zuckerberg verjetno že imel dovolj vpliva na resničnost, ne da bi za to uporabljal še navidezno resničnost.«

Ali kot je za Delo dejal dr. Ivan Bratko, utemeljitelj umetne inteligence, ki sodi med pionirje strojnega učenja v mednarodnem merilu: »Sama ideja metaversa vse prej kot navdušuje. Zelo lahko si je predstavljati, kako lahko to vodi v stopnjevanje negativnih pojavov v družbenih medijih, potenciranje škodljivih vsebin in možnosti manipulacije z ljudmi.« V organizaciji GPAI (General Partnership for AI), katere članica je tudi Slovenija, profesor računalniške znanosti dr. Bratko deluje v delovni skupini Social Media Governance, ki raziskuje možnosti za zunanji nadzor nad potencialno škodljivimi mehanizmi v družbenem mediju ob soglasju in sodelovanju samega podjetja. Pravi, da se razen nekaj sprejetih načelnih idej trenutno ne kažejo kakšni obetavni rezultati, ki bi dajali upanje, da bomo v prihodnosti lahko z nadzorom preprečili uporabo tehnologij za škodljive namene.

To, da si bomo z VR-očali popestrili resničnost, ki jo bomo preživljali zaprti v (pre)majhnih stanovanjih v vedno bolj onesnaženih okoljih, je še najmanj, kar nas lahko doleti.

David Karpf, profesor na oddelku za medije in odnose z javnostjo na Univerzi Georgea Washingtona, pa se v novembrski številki revije Wired sprašuje, kaj vse bi bilo mogoče na svetu spremeniti, če bi se investitorji in startupi tako močno ogreli za podnebne spremembe in dohodkovno neenakost, kot so se za življenje v virtualni resničnosti, ki tudi po njegovem mnenju nikakor ne zadovolji pričakovanj uporabnikov in je še daleč od tega, da bi ji v virtualno okolje uspelo pritegniti množice ljudi. »Virtualno potovanje v Velki kanjon zgreši celoten koncept potovanja. To ni niti izlet.« Tam, kjer je VR imel potencial, ga je po Karpfovih besedah izkoristil že pred tridesetimi leti: simulacije letov, arhitekturno oblikovanje in medicinsko upodabljanje, dodamo pa lahko še vojaško urjenje.