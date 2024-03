Zakaj PV-modul na strehi avtomobila

V nadaljevanju preberite:

Marko Jankovec, predavatelj in raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, si je na streho električnega avtomobila namestil fotonapetostni modul. Podoba avtomobila je pritegnila začudene poglede in zbadljive komentarje, vendar tako je v znanosti: eksperimenti, da zberejo in preučijo delovanje različnih tehnologij, so lahko videti tudi nenavadno.

»S PV-modulom ne podaljšujem dosega, saj niti ni priklopljen na baterijo avtomobila. Z njim merim, kako obsevan je avtomobil med realnim delovanjem – med vožnjo, v različnem vremenu, pri parkiranju,« razlaga izr. prof. dr. Marko Jankovec. »Določiti želimo, kako hitro se te razmere spreminjajo in koliko energije lahko pridobimo med običajno uporabo avtomobila. Ideja je, da bi bile lahko sončne celice nameščene na vseh straneh avtomobila, tako imam poleg modula na strehi nameščene še druge merilne senzorje.«