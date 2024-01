Zamiki pri odpravah Artemis

Do pred kratkim je veljalo, da bo konec letošnjega leta stekla odprava Artemis 2, a že dlje časa je kazalo, da je zamud pri razvoju opreme preveč, da bi se to uresničilo. V torek je Nasin administrator Bill Nelson potrdil domneve in napovedal nov časovni načrt odprav Artemis 2, 3 in 4. Te odprave namreč vključujejo posadke in napak ne sme biti. Nasa zdaj Artemis 2, ko bo četverica astronavtov poletela okoli Lune, načrtuje za september 2025, Artemis 3, ko bodo astronavti stopili na površje Lune v bližini južnega pola, za september 2026, Artemis 4, ki vključuje tudi vmesno postajo Gateway, pa bo stekla leta 2028.

Bill Nelson je poudaril, da je na prvem mestu varnost. FOTO: Adriano Machado/Reuters

»Vračamo se na Luno in varnost naših astronavtov je glavna prioriteta, ko pripravljamo prihodnje odprave Artemis. Veliko smo se naučili, odkar smo uspešno izpeljali Artemis. Pretekli uspehi temeljijo na naših partnerstvih z zasebnimi in mednarodnimi partnerji. Program Artemis predstavlja vse, kar lahko dosežemo kot narod in kot celoten svet,« je dejal Bill Nelson.

V odpravi Artemis 1 leta 2022 so uspešno testirali novo raketo SLS in kapsulo orion, v kateri takrat še ni bilo posadke. Pri nadaljnjih testiranjih sistemov za varno in udobno bivanje astronavtov v kapsuli pa so odkrili pomanjkljivosti, za katere potrebujejo čas, da jih odpravijo. Več težav je tudi z baterijami, ventilacijo in sistemom za nadzor temperatur. Še vedno ne vedo, zakaj so odpadli deli izolacijskega sloja temperaturnega ščita kapsule na prvi odpravi. Servisni modul za kapsulo so sestavili pri Evropski vesoljski agenciji.

In seveda, če se zamakne Artemis 2, se posledično zamakne tudi naslednja odprava, saj bodo morali analizirati vsako še tako majhno stvar, da bodo ljudi uspešno spravili na površje Lune. Pri tem sodelujejo tudi zasebni partnerji, ki prav tako še niso nared. Spacex pripravlja sistem za pristajanje – to je zgornja stopnja rakete starship, Axiom Space pa šiva nove obleke, ki še niso bile dodobra stestirane. Pristajalni modul gradi tudi podjetje Blue Origin.

Podjetje Spacex še ni uspešno izpeljalo poleta rakete starship, lani smo sicer videli dve uspešni izstrelitvi, ki pa sta se nato obe končali z eksplozijami. Podjetje mora namreč zagotoviti, da starship spravijo v orbito, jo tam napolnijo z gorivom, nato mora odpotovati do Lune, kjer se bo srečala z orionom, ter nato pristati. Spacex bo moral, da bo upravičil zaupanje Nase, verjetno poleteti precejkrat in dokazati, da lahko starship pristane na Luni. Pri Nasi vseeno zaupajo podjetju, da bo starship nared do leta 2026.

Premikajo se tudi časovni načrti za izstrelitev prvih delov lunarne postaje Gateway, ki so bili načrtovani za oktober 2025, zdaj se bo to verjetno premaknilo v leto kasneje, vendar naj bi bila postaja nared do leta 2028. Gateway bo vesoljska postaja, ki bo krožila okoli Lune in bo postojanka na potovanju. Astronavti se bodo najprej parkirali na postajo, potem pa bodo od tam pristajali na površju Lune.