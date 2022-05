Zamisli in praksa naših prednikov kot izhodišče za sodobne inovacije

V nadaljevanju preberite:

Tema letošnjega mednarodnega bienala oblikovanja (BIO27) supervernakularno proučuje rastoče gibanje, ki sta ga pri oblikovanju bolj pravične prihodnosti navdihnila vernakularna arhitektura in inteligentno oblikovanje.

Razkriva, kako oblikovalci in arhitekti upoštevajo stare, vernakularne običaje in sisteme vrednot, ki so v današnjem času večinoma prezrti, in se odzivajo na sodobne izzive, kot so pomanjkanje vode, odlaganje odpadkov in vse manjša biotska raznovrstnost. V ospredju so lokalne značilnosti, povezanost z naravo in ekološka trdoživost.