Živimo med kulisami buržoazije iz 19. stoletja

V nadaljevanju preberite: Pandemija koronavirusne bolez­ni kaže, da rešitve za globalne probleme ne bomo našli znot­raj državnih meja. Po drugi strani številni zgodovinarji še ved­no menijo, da lahko popisujejo zgodovino z ozke, nacionalne perspektive; uporabljajo jo kot orodje za obrambo nekaterih načinov razumevanja sveta (na primer nacionalistične ideologije), političnega delovanja in kolektivnih identitet.

Nemški zgodovinar Jürgen Osterhammel je leta 2001 zapisal, da zgodovine večinoma ne moremo obravnavati z nacionalne perspektive. Skoraj dve desetletji pozneje smo se z njim pogovarjali v Rimu. Osterhammel je svetovno znan zgodovinar, član več akademij znanosti in prejemnik številnih uglednih priznanj, kot so Leibnizova nagrada 2010, Toynbeejeva nagrada 2017, Balzanova nagrada 2018...