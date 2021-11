Znanost, temeljna evropska vrednota

V nadaljevanju preberite:

Evropski festival znanosti, ki ga je pretekli teden v virtualni obliki pripravila Slovenska znanstvena fundacija v sodelovanju z več nacionalnimi in vseevropskimi ustanovami, je z raznovrstnimi predavanji, panelnimi razpravami in videoposnetki uspešno predstavil znanost kot temeljno evropsko vrednoto. Namen festivala, na katerem so sodelovale vodilne slovenske in evropske institucije, ki se ukvarjajo s popularizacijo znanosti ter vključevanjem državljanov v znanstvene projekte in programe, je bil spodbuditi odličnost v komuniciranju znanosti in ozaveščanje o njenem pomenu v vsakdanjem življenju. »Evropa mora ustvariti čim obširnejšo mrežo znanja, omogočiti pretok idej, povečati sodelovanje med akademskim in neakademskim sektorjem ter okrepiti proces spodbujanja razvoja bodočih znanstvenikov,« je poudaril dr. Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije (SZF).