11 prtljažnikov za kolesa za pritrditev na vlečno kljuko

Pozor pri nakupu: če nameravate na prtljažniku prevažati robustnejša gorska kolesa ali električna kolesa, pred nakupom preverite, kolikšna je razdalja med posameznimi kolesnimi tirnicami. FOTO: Ralph Wagner

Nasveti AMZS pred nakupom

Kakovost? Odvisna od cene

Dve kolesi na prtljažniku običajno ne predstavljata velikih težav, a tretje ali celo četrto kolo na istem prtljažniku že pomenita varnostni in uporabniški izziv. FOTO: Ralph Wagner

Razlike že pri prvi namestitvi

Omejene transportne zmogljivosti

Zelo različne mase prtljažnikov

Pri pritrjevanju kolesa na prtljažnik so se za zelo priročne izkazale pritrdilne roke, ki jih po namestitvi lahko pospravimo v utor. FOTO: Ralph Wagner

Pritrditev koles

Pri trku, ki smo ga izvedli na katapultni napravi in ki simulira nalet s hitrostjo 30 km/h, se je najbolje obnesel Thulejev prtljažnik. FOTO: Ralph Wagner

Kako se prtljažniki obnesejo pri trku?

FOTO: AMZS

Zaviranje in izogibanje oviri

Prtljažniki morajo prestati vsakršno zaviranje in izogibanje oviri. FOTO: Ralph Wagner

Na testu smo preverili 11 prtljažnikov: preskusili smo, kako lahko (ali težko) je naložiti kolesa na prtljažnik, kako varno jih pritrdimo in kako se obnesejo pri voznih manevrih ter pri trku. FOTO: Ralph Wagner

Informacije na vidnem mestu?

Premajhen razmak med vodili?

Neprimerno speljani kabli



Registrska tablica



Dovoljena obremenitev

Poceni nakup? Se ne splača! Pred nakupom velja preveriti kako se prtljažniki obnesejo pri trku? FOTO: AMZS

Nasveti AMZS pred uporabo prtljažnika za kolesa

Ker se najlepše kolesarske ture le redko začnejo pred domačim pragom, se ljubitelji kolesarjenja pogosto znajdejo pred izzivom, kako z avtom varno, priročno in udobno prevažati kolesa. V zadnjem času so se uveljavili prtljažniki za kolesa, ki jih namestimo na vlečno kljuko. Preskusili smo 11 takšnih prtljažnikov, s katerimi lahko prevažamo 3 kolesa.Čeprav na cestah še vedno lahko vidimo veliko koles na strešnih prtljažnikih, pa so se v zadnjih letih uveljavili tudi prtljažniki, ki jih namestimo na vlečno kljuko. Te seveda lahko uporabimo le pri avtih, ki imajo nameščeno vlečno kljuko, a v primerjavi z ostalimi vrstami prtljažnikov za kolesa ponujajo številne prednosti: so namreč stabilni, zaradi majhne višine je natovarjanje in raztovarjanje enostavno in lahkotno, kolesa so običajno v zavetrju in ne povzročajo zračnega upora, malo je možnosti, da bi opraskali karoserijski lak, takšen prtljažnik pa omogoča tudi dostop do avtomobilskega prtljažnika.A kako kakovostni in varni so takšni prtljažniki? Dve kolesi na prtljažniku običajno ne predstavljata velikih težav, a tretje ali celo četrto kolo na istem prtljažniku že pomenita varnostni in uporabniški izziv. Na testu smo preverili 11 prtljažnikov: preskusili smo, kako lahko (ali težko) je naložiti kolesa na prtljažnik, kako varno jih pritrdimo in kako se obnesejo pri voznih manevrih ter pri trku.-preverite, kolikšna je največja dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke vašega avta,-stehtajte kolesa, ki jih nameravate prevažati: masa koles in masa prtljažnika ne sme presegati dovoljene obremenitve vlečne kljuke,-preverite, če imate dovolj prostora v garaži za shranjevanje prtljažnika,-preverite zaščito proti kraji, če nameravate prevažati draga kolesa (na primer električna).Na tokratnem testu smo pod drobnogled vzeli 11 prtljažnikov, na katerih po zagotovilih izdelovalcev lahko prevažamo tri kolesa hkrati. A prtljažniki so si podobni le na prvi pogled - velike razlike so začnejo že pri cenah, ki segajo od 215 do 700 evrov, nadaljujejo pa tudi pri ostalih lastnostih. Tokrat lahko zapišemo, da cena odraža kakovost: najcenejši prtljažnik - bullwing SR3 plus se je na testu odrezal najslabše, najdražji - uebler i31 - pa je na testu osvojil prvo mesto.Bullwingov, Menabov in Mft-jev prtljažnik je treba pred prvo uporabo pravilno sestaviti, kar lahko traja tudi uro ali več. Tudi Thulejev prtljažnik zahteva kar nekaj časa in truda ob sestavljanju. Najpreprostejša je bila sestava Ueblerjevega in Yakimovega prtljažnika: vzeli smo ju iz škatle, nataknili na kljuko in se odpeljali.Prtljažniki se med seboj razlikujejo tudi po dovoljenih obremenitvah. Pri Bullwingovem prtljažniku lahko vsako od nosilnih tračnic, na katere namestimo kolo, obremenimo le z 20 kg, kar je premalo za prevoz električnih koles. Še slabše zmogljivosti ima Menabov prtljažnik, ki dovoljuje le 15 kg za vsako od treh koles - povprečna masa klasičnega treking kolesa je približno 16 kg.Zaradi omejitev pri obremenitvi vlečne kljuke je zelo pomembna čim manjša masa prtljažnikov. S 16,4 kg je najlažji Ueblerjev prtljažnik, medtem ko prtljažniki westfalia, bosal in eufab tehtajo 23 kilogramov. Z naskokom najtežji je prtljažnik izdelovalca Mft, ki tehta 30,6 kg: pri takšni masi je prevoz treh koles naenkrat nemogoč, saj je značilna dovoljena obremenitev vlečne kljuke 75 kg. Če od tega odštejemo 30 kg lastne teže prtljažnika, za tri kolesa ob dovoljeni obremenitvi ostane le še 45 kg.Pri pritrjevanju kolesa na prtljažnik so se za zelo priročne izkazale pritrdilne roke, ki jih po namestitvi lahko pospravimo v utor; takšne pritrdilne roke imajo prtljažniki izdelovalcev Uebler, Eufab, Bosal, Thule, Westfalia in Yakima.Pri pritrditvi koles na nosilni okvir se najbolje obnesejo čvrste sponke oziroma primeži, s katerimi pritrdimo kolesa v tirnice za pnevmatike. Nekateri izdelovalci prtljažnikov - na primer Bullwing - uporabljajo pasove z zaponkami, ki pa ne nudijo dovolj dobre pritrditve.Pri trku, ki smo ga izvedli na katapultni napravi in ki simulira nalet s hitrostjo 30 km/h, se je najbolje obnesel Thulejev prtljažnik. Karoserije avtomobila se je le rahlo dotaknil, vse pritrdilne točke pa so bile skoraj nepoškodovane. Drugače je bilo pri prtljažnikih bullwing, mft in yakima: pri teh so prtljažniki prileteli v zadnji del avta, pri dveh prtljažnikih pa se je zlomila pritrdilna roka. Pri Bullwingovem prtljažniku so kolesa zdrsnila iz kolesnih tirnic, pri Mft-jevem prtljažniku pa so odpovedala zapirala pritrdilne ročke.Prtljažniki morajo prestati vsakršno zaviranje in izogibanje oviri, a v navodilih Menabovega prtljažnika izdelovalec priporoča namestitev dodatnega podpornega nosilca, ki naj bi s pritrditvijo na karoserijo izboljšal stabilnost prtljažnika pri ostrih voznih manevrih. A pri ostrih zaviranjih takšen nosilec lahko poškoduje karoserijo.Pri večini prtljažnikov smo pogrešali preglednejša varnostna navodila, ki bi bila nameščena na prtljažnik. Še najbolj pregledna so pri westfalii, pri prtljažnikih menabo in mft pa navodil sploh ni.Pozor pri nakupu: če nameravate na prtljažniku prevažati robustnejša gorska kolesa ali električna kolesa, pred nakupom preverite, kolikšna je razdalja med posameznimi kolesnimi tirnicami. Pri testu smo ugotovili, da se na prtljažnikih z manj kot 19 cm med tirnicami robustna kolesa drgnejo med seboj s kolesnimi pesti ali drugimi štrlečimi deli. Pri prevozu dražjih koles velja izbrati prtljažnik z zaščito proti kraji - Bullwingov prtljažnik ni imel nobene zaščite oziroma ključavnice.Pri nekaterih prtljažnikih, ki jih je treba pred prvo uporabo sestaviti, očitno niso razmišljali o pravilnem poteku priključnega kabla, saj ga pri sestavljanju lahko hitro priščipnemo ali poškodujemo. Pri nekaterih prtljažnikih kabla tudi nimamo kam pospraviti, ko prtljažnik snamemo z avta - pri visečih kablih lahko pride do poškodbe konektorjev.Prtljažniki za namestitev na vlečno kljuko prekrijejo registrsko tablico in praviloma tudi zadnje luči, zato je treba za njihovo uporabo na prtljažnik namestiti dodatni nosilec z registrsko tablico in predpisanimi lučmi in odsevniki, ki morajo delovati, zato je potrebno tudi 12-voltno napajanje. Večina prtljažnikov že vsebuje dodatne luči in prostor za registrsko tablico.Paziti je treba tudi na dovoljeno obremenitev vlečne kljuke - podatke o tem najdemo v dokumentih, ki smo jih dobili ob namestitvi vlečne kljuke ali v avtomobilskih dokumentih, če je vlečna kljuka originalna oprema avtomobila.-krogla vlečne kljuke mora biti čista in brez masti,-preverite, če je prtljažnik trdno pričvrščen in če so kolesa čvrsto nameščena na prtljažniku,-če je mogoče, s koles odstranite vse štrleče in težje dele - na primer akumulatorje pri električnih kolesih,-ne preobtežite prtljažnika: masa prtljažnika in masa koles mora biti skupaj manjša od dovoljene navpične obtežitve vlečne kljuke, preverite delovanje svetlobnih teles na prtljažniku,-po 50 kilometrih vožnje se ustavite in še enkrat preverite vse vijake, sponke in pritrdilne pasove,-prtljažnik ne sme prekrivati tretje zavorne luči v avtu; če jo prekriva, je treba namestiti novo na prtljažnik,-vozite previdno: kolesni prtljažnik vpliva na vozne lastnosti avta, ki so pri nenadnih manevrih lahko drugačne kot brez prtljažnika.