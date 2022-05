4 živila, ki jih nikoli ne bi smeli jesti za večerjo

Nutricionisti so postali najboljši prijatelji športnih rekreativcev. Njihove nasvete goltamo, kot nasvete osebnih trenerjev. Tako je to v teh časih, ko je čas dragocenejši od našega prostega časa. Čudno?

Čas je za tvoj prosti čas. In čas za dobro hrano je zvečer, ko se vse umiri, ko končno pridemo domov, ko imamo čas ...

»Jejte lažjo večerjo. Jesti morate nekaj ur pred spanjem. Nikoli ne smete preskočiti večerje!« Znana opozorila in nasveti, kajne?

Zajtrk je najpomembnejši obrok. Da, to tudi že vemo. »Zajtrkuj kot kralj, kosi kot meščan in večerjaj kot berač.« Vse lepo in prav, če nas vsakdan ne bi stiskal.

Toda izbira zdrave večerje je tudi več kot pomemben dejavnik, zlasti za tiste, ki se trudijo izgubiti nekaj odvečnih kilogramov. Znano je, da lahko uživanje določene hrane pozno zvečer povzroči določene zdravstvene težave, vključno z zgago, napihnjenostjo, motnjami spanja, debelostjo, itd ...

Nutricionisti svetujejo, da se izogibate hrani, ki vsebuje preveč ogljikovih hidratov, maščobnih kislin in maščobnim in začinjeno. Lahke večerje bodo koristile vašemu umu, rasti in kakovostnemu spancu, in to vsi potrebujemo, kajne? Kateri hrani se je treba izogibati zvečer?

1. Preprosti ogljikovi hidrati

Idealno bi bilo načrtovati obroke, ki so dovolj nasitni, a spretno uravnoteženi, torej polni lahkih in vlaknastih živil, ki ne povzročajo težkega občutka v želodcu in ga ne obremenjujejo. Škrobna živila, ki vsebujejo preveč ogljikovih hidratov, kot so testenine, kruh ali riž, je treba izključiti iz večernega jedilnika in jih je najbolje zaužiti med kosilom, da si napolnimo baterije, ne pa pred spanjem. Ta živila povzročajo povišan krvni sladkor in skok inzulina, in ker tega sladkorja ponoči ni mogoče pokuriti, se samodejno spremeni v maščobne obloge.

2. Težka mastna hrana

Čeprav je mastna hrana, še posebej po dolgem dnevu, zelo okusna, se morate upreti skušnjavi, da bi jo zaužili za večerjo. Enako velja za sir, ki poleg maščob, ki otežujejo prebavo, vsebuje tudi veliko tiramina – aminokisline, ki zmanjšuje nastajanje hormonov, ki uravnavajo spanec. Poleg tega lahko vplivajo na prebavila.

3. Začinjena hrana

Strokovnjaki svetujejo, da se zvečer izogibate začinjeni hrani, saj lahko ponoči povzroči zgago, za katero so značilne pekoče bolečine v spodnjem delu prsnega koša, kiselkast okus v ustih in bolečine, podobne prebavnim motnjam.

4. Čokolada

Ni boljše sladice kot kos dobre čokolade, a če se želite po večerji dobro naspati, stran s čokolado. Čokolada vsebuje kofein, ki lahko povzroči težave s spanjem. Kofein je povezan tudi s težavami, kot so nemir, živčnost, slabost, razdraženost želodca in hiter srčni utrip.