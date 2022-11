5 zanimivosti o svetovnem prvenstvu v Katarju (moškim bodo sodile ženske)

Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo 20. novembra. Kot prvi sta na igrišče stadiona Al Bayt stopili reprezentanci Katarja in Ekvadorja.

Skupno se za prestižni pokal poteguje 32 ekip, v prvenstvu pa bo v 29 dneh odigranih 64 tekem.

Na letošnjem prvenstvu bo nekaj novosti, ki jih še nismo videli na tako velikem tekmovanju.

Gre za prvo svetovno prvenstvo v nogometu, ki poteka v zimskem obdobju

Svetovno prvenstvo v nogometu 2022 bo prekinilo svojo tradicijo in zato poteka od sredine novembra do sredine decembra namesto v poletnem terminu, kot je bilo doslej v navadi. Ker v poletnih mesecih v Katarju temperature segajo do 50 stopinj Celzija, bi bilo za igralce res prevroče, poročajo na thesportnews.in.

Katar je prva država na Bližnjem vzhodu, ki gosti svetovno prvenstvo v nogometu

Katar je prva bližnjevzhodna in tretja azijska država, ki gosti svetovno prvenstvo v nogometu. Japonska in Južna Koreja sta ga skupaj gostili leta 2002.

Ekipe na prvenstvu bodo imele na eni tekmi možnost zamenjati pet igralcev

Doslej je na svetovnem prvenstvu veljalo pravilo, da lahko ekipe na eni tekmi naredijo tri menjave in še eno, če se igrajo podaljški. Na turnirju v Katarju pa bodo imeli reprezentančni selektorji možnost petih menjav.

Prvič bodo na moškem svetovnem prvenstvu sodile ženske

Med 36 sodniki, izbranimi za turnir, so tudi tri ženske: Jošimi Jamašita iz Japonske, Salima Mukansanga iz Ruande in Stephanie Frapart iz Francije.

Uporabljajo polavtomatsko tehnologijo prepovedanega položaja in golove črte

Tekme imajo polavtomatsko tehnologijo ofsajda in golove črte, kar pomeni, da se bo, ko je igralec v ofsajdu ali bo žoga prečka golovo črto, oglasil ustrezen signal, tako da sodnikom ne bo treba preveč razmišljati o tem, kaj se je v resnici zgodilo. Te tehnologije so bile doslej uspešno preizkušene na številnih tekmah in turnirjih Fife, vključno z arabskim pokalom Fifa 2021 in svetovnim klubskim prvenstvom Fifa 2021, so še sporočili na thesportnews.in.