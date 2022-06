5 zdravstvenih mitov, zaradi katerih gredo zdravnikom lasje pokonci

Naše zdravje je najpomebnejša stvar in zato nikoli ne zmanjka tem za pogovor. Vsi, ki se vsaj malo zanimamo za zdrav način življenja smo prepričani, da vemo za vse kar je za nas najbolje, vendar se v vsakdanu ne obnašamo tako.

Zdravniki pravijo, da na zdrav način življenja pozabimo takoj, ko nas nič ne boli. Prikimavamo, res je tako. Zdrav način življenja je tako oguljena tema, da o njej beremo že zato, da ugotovimo nebuloze. In se jim posmehujemo.

Zdravniki o tem poslušajo vsak dan, vendar se ne posmehujejo, ker se to pač ne spodobi in ker dobro vedo kaj je prav in kaj ne. Tisti najboljši nas podučijo, tudi, če jih ne vprašamo, tisti zadržani, čakajo, da jih vprašamo.

V javnosti je toliko nasvetov, povezanih z zdravjem ljudi, da je včasih res težko razbrati, kateri so pravilni in kateri niso podprti z nobeno znanostjo.

Naslednjih pet zdravstvenih nasvetov se na primer v medijih omenja že leta, čeprav ne vsebujejo zrnca resnice.

5 zdravstvenih mitov, ki zdravnikom postavijo lase pokonci. Če pa nimajo las pa močno zakolobarijo z očmi.

1. Več kot pijemo vode, bolje je

Voda je zagotovo najbolj zdrava pijača, ki jo lahko vnesemo v svoje telo, a to ne pomeni, da bo pitje litrov vode vsak prosti trenutek nenadoma postalo bolj zdravo. Zdravniki priporočajo, da pijemo vodo, ko smo žejni, in se je vzdržimo, ko nismo. Nič več ali manj kot to!

2. UV žarki pred izpostavljanjem močnemu soncu nas zaščitilpred kožnim rakom in sončnimi opeklinami

Ultravijolični žarki naj bi tudi pomlajevali kožo in pomagali v boju proti aknam. Vsaka od teh trditev je napačna. Izpostavljenost močni sončni svetlobi brez kreme za sončenje je nevarna, ne glede na to, ali že imate ali nimate podlage.

3. Spolno prenosljive bolezni se prenašajo le s spolnim odnosom

Čeprav je to najpogostejši način prenosa, uporaba kondomov ni vedno zadostna zaščita. Tvegan je tudi oralni seks, prav tako stik z odprtimi ranami okuženih ljudi.

4. Gluten je slab za naše telo

Brezglutenske diete so v zadnjih letih postale hit, saj mnogi verjamejo, da je gluten (beljakovina, ki jo najdemo v pšenici in sorodnih žitih) slab za naše zdravje, pa tudi zredimo se zaradi njega. Ker je manj kot 1 odstotek ljudi alergičnih na gluten, te trditve nimajo znanstvene podlage podlage. Zdravniki priporočajo, da se ne prikrajšate za živila, bogata z glutenom, saj so odličen vir vlaknin in vitaminov.

5. Rentgenski žarki povzročajo raka

Če eno uro stojite na soncu, ste izpostavljeni večjemu sevanju kot na rentgenskem slikanju zob. Kljub temu pa se marsikdo še vedno obotavlja, ko zdravniki predlagajo, naj gredo na rentgen. Čeprav so lahko podatki, pridobljeni z rentgenskim posnetkom, ključni za njihovo ozdravitev.