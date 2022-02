Rezultati testa potrjujejo, da imamo Slovenci na voljo dobre navadne jogurte – na testu dvajsetih navadnih polnomastnih jogurtov sta dva prejela oceno zelo dobro, preostali dobro. Za kakovost ni treba seči globoko v žep. Za 180-gramski lonček zmagovalca med navadnimi jogurti, ki ima tudi dobro razmerje med kakovostjo in ceno, boste odšteli le 19 centov – v primerjavi z drugimi vsebuje manj nasičenih maščobnih kislin, ima zelo dobre senzorične lastnosti in zelo dobro oceno mikrobioloških parametrov, saj vsebuje veliko živih bakterij jogurtove kulture.

Jogurti so pakirani v različno velike lončke, zato preverite ceno za kilogram. Ta se je pri testiranih izdelkih gibala od 1,03 do 3,97 evra. Cena je seveda odvisna od blagovne znamke in velikosti pakiranja. Pri izbiri torej preverite ceno na kilogram in ne na prodajno enoto.

Jogurt ima visoko hranilno vrednost in je pomemben vir beljakovin v naši prehrani. Vsebuje vse esencialne aminokisline ter številne vitamine in minerale, in sicer v takšni obliki, da jih naše telo lahko dobro izkoristi. »Vsebuje tudi mlečno maščobo, predvsem nasičene maščobe, ki jih moramo v prehrani omejevati.

Koliko (nasičene) maščobe bo imel jogurt, je odvisno od maščobe v mleku (posneto, pol posneto, polno) in od dodatka mlečnih sestavin, kot sta smetana in mleko v prahu,« je pojasnila Nika Kremić z Zveze potrošnikov Slovenije in povzela rezultate testiranja: »Večina navadnih jogurtov na testu je prejela dobro oceno za hranilno vrednost in zelo dobro za mikrobiološke parametre. Več odstopanj je bilo pri oceni označbe in senzorični oceni. Pri zadnji je preizkuševalce pri nekaterih jogurtih zmotil nečist in ne svež vonj ter prazen, tuj, grenek ali celo trpek okus, nekateri so imeli tudi izločeno sirotko, kar je lahko posledica previsoke temperature fermentacije in prehitrega kisanja.«

FOTO: ZPS

Ali veste, do kdaj porabiti jogurt, ko ga odprete?

Informacija, kako jogurt hraniti pred odprtjem in po njem, je nedvomno nujna in koristna za potrošnika. Da bo neodprt »zdržal« do konca roka uporabe, je pomembno upoštevati navodila na embalaži, ki pa se lahko zelo razlikujejo. »Nekatere jogurte lahko hranite v hladilniku le na temperaturi do štiri stopinje Celzija, druge tudi do devet stopinj Celzija. Ocena, koliko časa hraniti odprt jogurt oziroma kako hitro ga pojesti, pa je mnogokrat prepuščena kar potrošniku. Informacijo o tem smo našli le na tretjini pregledanih izdelkov. Proizvajalci običajno priporočajo, da jogurt zaužijemo v dveh do štirih dneh po odprtju. Nekateri priporočajo, da ga zaužijemo kar »takoj« ali »čim prej« po odprtju, kar je v primeru kilogramskega pakiranja lahko velik zalogaj, zato previdnost pri nakupu večjih pakiranj ne bo odveč,« opozarja Nika Kremić.

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje

Jogurt ima visoko hranilno vrednost in je pomemben vir kalcija, zato ga je priporočljivo vključiti v vsakodnevno prehrano. Za vsak dan izberite takšne s čim manj (nasičene) maščobe in z več beljakovinami, tiste z več maščobe pa uživajte občasno.

Otroci naj bi vsak dan zaužili eno do dve enoti mleka ali mlečnih izdelkov, odrasli pa dve do štiri enote. En lonček jogurta = ena enota.

Jogurt je fermentiran mlečni izdelek in zato lažje prebavljiv. Brez težav ga običajno uživajo tudi ljudje, ki so občutljivi na laktozo, saj mlečne bakterije fermentirajo del laktoze v mlečno kislino.

So testirali tudi »vaš« jogurt? Preverite – spodaj so jogurti razvrščeni po abecednem vrstnem redu

FOTO: ZPS

Rezultati so objavljeni v reviji ZPStest 2/2022, na www.zps.si in v aplikaciji ZPStest.