Bele gume, ki so obnorele kolesarski svet

Njegovi nastopi na kolesarskih klasikah, na kolesarskih petih spomenikih, na dirki po Franciji in na kronometrih so že legendarni.

Zaradi številnih zmag v karieri je Fabian Cancellara postal eden najuspešnejših cestnih dirkačev v zadnjih desetletjih.

Schwalbe je naredil – za in s Cancellaro – svojo lastno pnevmatiko Schwalbe Pro One: Schwalbe Pro One x Spartacus.

Temelji na dresu svetovnega prvaka v vožnji na čas in je v celoti v beli barvi, razen nekaj barvnih podrobnosti, ki se nanašajo na edinstveno kariero »Spartaka«.

Cancellara je dvakrat zmagal na olimpijskem kronometru, štirikrat je postal svetovni prvak v posamični vožnji na čas in zmagal na več spomladanskih klasikah: trikratni zmagovalec Pariz-Roubaixa, trikratni zmagovalec dirke po Flandriji in enkrat zmagovalec Milano- San Remo. Na Touru je 29 dni vozil rumeno majico vodilnega kolesarja.

Fabian Cancellara: »Sem zelo vesel in ponosen. Zelo sem vesel, da sem s podjetjem Schwalbe ustvaril nekaj za kolesarsko skupnost. Pnevmatika je resnično edinstvena in z osebno noto. To je nekaj, česar prej ni bilo.«

Osnova za Schwalbe x Spartacus je Schwalbe Pro One, vrhunska premium cestna pnevmatika iz serije izdelkov Schwalbe

Pro One je posebej narejena za uporabo brez zračnic (tubeless). Bela osnovna barva gumo naredi posebno, tri barvne črte v rumeni, modri in rdeči pa mu dajejo oseben pečat, ki odraža Fabianovo dirkaško kariero.

Vsaka od teh treh barvnih črt pripoveduje svojo zgodbo: rdeča črta predstavlja švicarsko zastavo, rumena je v čast Fabianovih 29 dni, ko je nosil majico vodilnega na Dirki po Franciji, modra črta pa spominja na dirko po Flandriji. V kombinaciji z rumeno in rdečo predstavljajo barve Zahodne Flandrije. To je področje, na katerega je Cancellara osebno navezan skozi številne čustvene trenutke med dirkami in zaradi svoje tesne povezanosti z lokalnim prebivalstvom.

Schwalbe x Spartacus je Schwalbe Pro One. FOTO: Arhiv proizvajalca

Njegova pozornost do podrobnosti je bila osnova njegovega uspeha. To pojasnjuje, zakaj je bila oznaka Pro One na pnevmatiki narejena v teh treh barvah. »Moja prva vožnja v Španiji z belimi pnevmatikami je bila prava paša za oči. Vsem kolesarjem je vpadla v oči. Nato sem opazil, da mene nihče več ne opazi, tako kot prej, ampak je vsa pozornost mimoidočih ali vmimovozečih usmerjena v gume,« v smehu pove Cancellara.

Schwalbe Pro One x Spartacus v dimenziji 28-622 je bilo narejenih zgolj 2.000 kosov.

Vrhunska cestna pnevmatika je narejena posebej za uporabo brez zračnic - Addix Race Compound za minimalen kotalni upor in največji oprijem. Ponuja največje udobje pri vožnji s karkaso Super Race (konstrukcija Souplesse) in mehkim občutkom pri vožnji. Odlična Schwalbe zaščita pred predrtjem zahvaljujoč V-Guard ... Kolesarski rekreativci so ponoreli za belimi gumami in seveda je zaloga v hipu pošla. Zdaj čakamo nov zalogo.